Santamaria insta Torrent a no permetre la investidura a distància de Puigdemont

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, ha assenyalat que l'informe dels lletrats és "molt clar" i "adoptarem les decisions que calguin perquè la investidura de Puigdemont no es produeixi". "No pot ser president i ell ho sap com l'independentisme, hauria de fer un pas enrere pel bé de Catalunya, però només pensa en la seva conveniència personal", ha afirmat abans d'afegir que "no es pot ser president des de les Bahames i no ho serà". "Més enllà dels discursos, espero que el nou president del Parlament compleixi la llei i no cometi cap il·legalitat", ha assenyalat en referència a què la mesa accepti la investidura a distància.

Saénz de Santamaría ha anotat en una entrevista a la COPE que "a qualsevol democràcia el que li interessa és que s'apliqui la llei, un govern d'un país democràtic ha de vetllar perquè els tribunals prenguin les decisions amb independència". "Quan prengui possessió del càrrec el nou president es deixarà d'aplicar el 155, el temps és inexorable, els terminis són molt clars", ha remarcat la vicepresidenta. "Puigdemont no pot ser escollit amb una flagrant vulneració de la llei i espero que el nou president del Parlament no repeteixi l'espectacle del 6 i del 7 de setembre, és el president de tots els catalans", ha sentenciat. "Puigdemont té una ordre de fuga i captura i les forces de seguretat de l'Estat fan molt bé la seva feina", ha explicat en referència a què Puigdemont pugui arribar a Catalunya.

"Ciutadans dona als independentistes la majoria a totes les comissions per no cedir un diputat al PP, no ho entenc, no entenc perquè es priva d'un aliat, és contraproduent perquè com més soldats siguem en defensa de la Constitució hi guanyarem tots", ha denunciat la vicepresidenta espanyola. Sobre els mals resultats a Catalunya, la mà dreta de Mariano Rajoy ha destacat que "hem frenat el procés independentista i ja ningú parla de la unilateralitat" i que "no es poden extrapolar les autonòmiques a les generals".

"El diàleg s'ha de fer des del respecte a la llei", ha reiterat de nou davant la possibilitat d'obrir converses amb el nou govern i ha denunciat que l'executiu de Puigdemont "només volia parlar del referèndum". "Espanya es va autodeterminar el 1978 i el seu futur el decidiran tots els espanyols, però tothom ha de respectar les regles de joc i aquest govern no acceptarà un referèndum d'autodeterminació perquè es vulnerarien els drets de tots els espanyols", ha advertit la vicepresidenta.