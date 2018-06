Cospedal i Santamaría obren la guerra successòria al PP

L’exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i l’exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han anunciat aquest dimarts la intenció de presentar batalla en la cursa per presidir el PP. A través de Twitter, Santamaría ha dit que aquest migdia, des del Congrés de Diputats, oferiria una roda de premsa per presentar la candidatura, que posa punt final a dues setmanes de rumors creixents, durant les quals ha anat recollint suport entre els ‘barons’ populars. Mentrestant, Cospedal ha dit davant la junta directiva regional del PP de Castella-la Manxa, que presideix, que “amb sentiments barrejats de responsabilitat i il·lusió” i des de la “fe duradora pel partit”, també aspirarà a liderar la formació conservadora. “M'hi presento per guanyar, per guanyar i per guanyar”, ha resumit la també expresidenta manxega.

La seva rivalitat anticipa una guerra fratricida entre el sector orgànic del PP, controlat en l’anterior etapa per Cospedal, i Santamaría, que compta amb aliats entre els ‘barons’ i la militància. Encara que Cospedal no hagués fet el pas, els anticossos que genera Santamaría entre una part del PP pràcticament asseguraven que el partit arribaria al congrés del mes que ve sense una candidatura única: dos perfils llunyans a l’exvicepresidenta (Pablo Casado i José Manuel García-Margallo) ja han dit que volen plantar-li cara, i especialment el primer té números d’aconseguir prou suport.

L’exministra de Defensa ha assegurat que la seva candidatura no és “a la contra” de ningú, en referència a la rivalitat amb Santamaría, i ha afegit que el seu programa tindrà en compte “totes les sensibilitats” que hi ha dins la formació conservadora. A més, ha ofert “a tots” els membres del govern de Mariano Rajoy sumar-se a la seva candidatura, tot i que quan l’ha anunciat ja sabia que Santamaría tenia intenció de competir amb ella.

En el seu discurs, Cospedal ha tret pit de la gestió de Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol i de la seva resposta al “cop separatista”, i ha reivindicat l’”herència d’esforç i de tenacitat” de l’anterior president espanyol. La seva decisió, ha dit Cospedal, es basa “en el que va millor” per al partit i per al país. A més, l’exministra ha detallat la seva experiència de govern i al capdavant de l’estructura orgànica del partit, des d’on ha “donat la cara” per “l’honorabilitat” de la formació respecte a acusacions “molt injustes” de corrupció. De fet, els seus lligams amb l’anterior etapa popular, copada per la corrupció, són el principal llast de la candidatura de Cospedal que, conscient d’això, ha dit que els que van robar des de dins del partit “avui són on han de ser”.

“Em presento per defensar la unitat d’Espanya i la supremacia de la llei”, ha assegurat Cospedal, que ha dit que vol “parar els peus als projectes dissolvents de ruptura i disgregació”, i per delatar “algunes estratègies d’apaivagament” respecte als qui només volen “trencar Espanya”, en una crítica a la “nova etapa” que vol obrir l'actual president espanyol, Pedro Sánchez, en el diàleg amb Catalunya.

Cospedal, ha dit, vol “unir” tots aquells “que en el seu dia van estar amb el PP”, i ha afegit que es presenta per situar “l’orgull” pels valors populars per davant de tot. Segons ella, aquests valors són la llibertat, que hi va haver “terroristes, i assassins” i no hi pot haver “concessions”.

Per la seva banda, Santamaría, en una atenció als mitjans davant la porta dels lleons del Congrés de Diputats, ha assegurat que es presenta comptant “amb tothom” i ha afegit que els diversos candidats són “companys” i els uneix “l’amor pel partit i per Espanya”. L’exvicepresidenta espanyola, sense poder orgànic dins l’organització, aposta per “construir integrant i cooperant” i ha afirmat que ha parlat amb alguns dels candidats abans de fer el pas.

Pel que fa a la seva candidatura, ha dit que vol representar “el partit de la unitat d’Espanya i de la cohesió” i, com Cospedal, ha reivindicat el llegat de Rajoy, un “excel·lent president”. A més, ha apostat per fer “una bona oposició”, que segons ella els permetrà “tornar al govern”.