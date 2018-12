El Suprem denega la petició de Turull, Rull, Forn i Forcadell de passar Nadal amb la família

El Tribunal Suprem ha emès avui una interlocutòria en què denega les peticions dels presos polítics Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Carme Forcadell de poder passar Nadal amb les seves famílies. Tot i que la resolució és posterior a les dates de permís que se sol·licitaven, que anaven dels dies 24 a 26, el tribunal s'escuda en el fet que el permís s'havia de reclamar amb més antelació per superar "els tràmits processals necessaris".

La sala penal del Tribunal Suprem rebutja la concessió de permisos nadalencs per a diversos dels presos preventius en la causa del procés independentista a Catalunya perquè no hi ha una previsió legal referida a la concessió d'aquest tipus de sortides amb motiu de les festes a la llei de règim penitenciari i perquè tampoc concorren "motius importants i comprovats" que les justifiquin. En aquest sentit, els magistrats subratllen que els permisos extraordinaris de sortida només es concedeixen en els supòsits de defunció, malaltia greu de familiars directes o part de la dona de l'intern.

El tribunal també remarca que les festes de Nadal no són "esdeveniments que sorgeixin de manera inesperada ni reuneixen la nota d'excepcionalitat, que és el fonament d'aquests permisos", després que els presos que han sol·licitat el permís recordessin que l'article 47 de la LOGP (l lei orgànica general penitenciària) preveu la sortida dels interns per "motius importants i comprovats".

El Suprem denega alhora el permís a Forcadell per passar el Cap d'Any i el dia de Reis amb la seva família i trasllada la sol·licitud de llibertat provisional que ha tornat a demanar l'expresidenta del Parlament al ministeri fiscal, que s'haurà de pronunciar en un termini de cinc dies.