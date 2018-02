Tardà diu que Puigdemont "no és imprescindible" perquè "per damunt d'això hi ha la formació del Govern"

"Hi ha un bé superior a les persones, que és traduir en Govern la victòria de les urnes", assegura el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, en una entrevista a 'El Economista': "Puigdemont és molt important, el vicepresident Oriol Junqueras també, però ningú és imprescindible si per damunt d'això hi ha la formació del Govern".

El republicà defensa la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont, com "intel·ligent" per "defensar la institució". Segons explica al diari, Puigdemont "és el candidat" d'ERC, "igual que Junqueras és la nostra opció per ser vicepresident, la qual cosa no treu que hi ha una altra veritat". Una veritat que és "la joia de la corona: que, malgrat tantes dificultats, el 21 de desembre les urnes van donar com a resultat el manteniment d'una correlació de forces al Parlament i l'objectiu prioritari és, per damunt de tot, la conformació d'un Govern".

Preguntat sobre Jordi Sànchez com a alternativa de candidat, Tardà confirma que "es parla de Sànchez", però assegura que "qui té la legitimitat per presentar candidat" és Junts per Catalunya. "Nosaltres pensàvem que guanyaríem, i si no ho vam fer és perquè fins i tot l'electorat d'Esquerra va votar Puigdemont, perquè en l'imaginari català existeix Tarradellas i la institució de la Generalitat a l'exili i alguns dels nostres votants van considerar que calia fer vot útil".

Respecte als missatges filtrats de Carles Puigdemont a Toni Comín, en què al·ludeix directament les paraules de Tardà, quan va afirmar que si calia s'hauria de "sacrificar" el candidat de JxCat, el republicà afirma que es "queda" amb "el que el mateix president va dir després. Tots som humans i tenim moments de dubte".

Tardà insisteix en l'entrevista en la necessitat d'evitar unes noves eleccions que "al govern li interessarien" perquè suposarien "una segona oportunitat per derrotar l'independentisme": "És el que menys ens interessa", afirma, "però seria molt possible que es convoquessin des de Madrid, aplicant el 155".