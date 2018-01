JxCat tanca files amb Puigdemont tot i els missatges a Comín

“Suposo que tens clar que això s’ha acabat. Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi”. El programa d’Ana Rosa Quintana a Telecinco feia públics ahir els missatges que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia enviat dimarts al vespre al conseller de Salut, Antoni Comín, que l’havia substituït en un acte a Lovaina. Puigdemont semblava que tirava la tovallola un cop el president del Parlament, Roger Torrent, decidia ajornar el ple d’investidura. I això que poc abans havia penjat a internet un missatge en què garantia que “no hi ha cap altre candidat possible”. Ahir tant Puigdemont com Junts per Catalunya es refermaven en l’estratègia i insistien que no hi hauria canvi de candidat, tan bon punt es torni a convocar el ple.

La càmera de Telecinco va captar els missatges i els dos protagonistes es van afanyar ahir a matisar opinions com “Tornem a viure els últims dies de la República Catalana” i “El pla de la Moncloa triomfa”. Tots dos ho feien a través de Twitter. “Soc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Soc humà i hi ha moments que també jo dubto. També soc el president i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!”, expressava Puigdemont. Per la seva banda, Comín amenaçava la cadena de televisió de querellar-s’hi per haver-se fet ressò d’uns missatges privats sense el seu consentiment i remarcava que la posició política de Puigdemont era la que ell mateix havia expressat a les xarxes: “Qui no l’hagi entès, pot repassar aquell missatge perquè és del tot inequívoc”.

Reunions al Parlament

La periodista es vantava ahir d’haver acabat amb el Procés amb les imatges que va emetre al seu programa, amb missatges que denotaven que Puigdemont tirava la tovallola: “No sé el que em queda de vida (espero que molta!) però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació. M’han fet molt mal amb calúmnies, rumors, mentides que he aguantat per un objectiu comú. Això ara ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida a la defensa pròpia”.

Tot i això, fonts de JxCat insisteixen que no cediran a la pressió que arriba des de Madrid ni a la que pugui arribar des de Catalunya. “Només hi ha un candidat, i aquest candidat és Carles Puigdemont”, indicava ahir al vespre la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, a la sortida del Parlament, on el grup parlamentari es va reunir durant gairebé tres hores. En aquesta ocasió, Puigdemont no hi va connectar per videoconferència i van ser molts els diputats que hi van voler dir la seva respecte a la situació de bloqueig que viu avui el país. En tot cas, fonts de la reunió destacaven que hi havia indignació amb l’actitud d’ERC i que ara estan a l’espera que Torrent torni a convocar el ple d’investidura -el TC ja va rebutjar les al·legacions de JxCat- per poder seguir allà on eren dimarts.

Els lletrats del Parlament avaluen si ja han començat a córrer els terminis legals per tornar a convocar eleccions. Amb aquest dubte -que no es resoldrà probablement fins a la setmana que ve- continuen treballant els equips negociadors d’ERC i JxCat. A final de maig hi podria tornar a haver comicis si l’independentisme no aconsegueix formar govern. Una opció que els republicans no estan disposats a assumir. La suspensió del ple d’investidura portava, de fet, un matís important de Torrent: “El ple se celebrarà un cop assegurem un debat d’investidura efectiu i amb garanties”. En altres paraules, el ple se celebrarà quan hi hagi un candidat que pugui exercir de president. Ahir, als passadissos del Congrés, la diputada d’ERC Teresa Jordà remarcava que és “importantíssim tenir un candidat que sigui president i que ho sigui de manera efectiva”. Puigdemont, remarquen fonts d’Esquerra, difícilment podria complir aquests requisits perquè la seva investidura seria invalidada. Ahir el portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, afegia que només votaran la investidura si també hi ha un acord sobre el full de ruta i que Puigdemont seria el candidat mentre no decidís fer un pas al costat.

Un candidat alternatiu

Ahir tant JxCat, com ERC i la CUP es van reunir -per separat- amb l’ANC, per abordar conjuntament l’estratègia a seguir. Fonts de l’entitat explicaven que l’acord “encara està verd” però es mostraven optimistes. L’Assemblea també va reunir el secretariat a la tarda.

Malgrat que JxCat tanca files amb Puigdemont, algunes fonts apunten a la possibilitat que, a última hora, es pogués optar per un candidat alternatiu. I més tenint en compte els missatges que Puigdemont li va enviar a Comín. En aquest context, algunes fonts apunten a Jordi Sànchez, número 2 de la candidatura, malgrat que la seva situació judicial complica l’elecció. En presó des de fa més de tres mesos, Sànchez -com també Oriol Junqueras- podria acabar inhabilitat quan s’obri la interlocutòria de processament.

Segons informava ahir El País, aquest moment podria arribar durant el mes de març si el Tribunal Suprem manté les acusacions per rebel·lió. La resta d’investigats no estan en la mateixa situació, tot i que probablement acabin inhabilitats amb la sentència, segons expliquen fonts jurídiques. Per poder-los suspendre preventivament s’han de donar dues condicions: que estiguin en presó provisional i pels delictes de rebel·lió i terrorisme. En qualsevol cas, els dirigents del Procés, també les alternatives que poden sortir a Puigdemont, poden veure’s aviat fora de les institucions.