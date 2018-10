Tejerina, sobre educació: "El que sap un nen de deu anys a Andalusia és el que sap un de vuit a Castella i Lleó"

La vicesecretària sectorial del PP, Isabel García Tejerina, ha afirmat aquest dijous, parlant sobre el "deteriorament de l'educació" a Espanya, que el que sap "un nen de deu anys" a Andalusia és el mateix que el que sap "un de vuit a Castella i Lleó". Ho ha afirmat a 'Los desayunos de TVE' quan li han preguntat per l'acord al qual van arribar ahir els grups al Congrés de Diputats perquè filosofia i història de la filosofia tornin a tenir pes a secundària i batxillerat.

"Ho veig bé", ha assenyalat la conservadora, que ha indicat en aquest context que li inquieten les desigualtats entre les comunitats autònomes en matèria educativa. Sobre el retorn de la filosofia com a assignatura troncal en el currículum acadèmic de l'ESO i el batxillerat, Tejerina ha revelat que "personalment dono importància a la filosofia, perquè crec en un sistema educatiu que formi i doni capacitats". L'exministra d'Agricultura i Medi Ambient ha afegit que en el moment actual és important formar els menors amb ments crítiques. També ha apostat per "preparar per al que demana el mercat" laboral, però tenint en compte que els alumnes han de sortir del col·legi "sabent pensar, i la filosofia hi ajuda".

Les paraules de Tejerina han aixecat una onada de crítiques des de diversos partits. Però les dades de l'últim informe PISA (publicat el 2016, tot i que les dades s'han mantingut estables en la última dècada) no estan lluny de les declaracions de la popular. La mostra de l'estudi inclou més de 37.000 alumnes de 980 centres de l'Estat i s'hi observa una important bretxa entre el nord i el sud. En ciències, la puntuació a Castella i Lleó, la regió amb millor rendiment escolar de l'Estat (seguida de Madrid, Navarra, Galícia i Aragó), és de 519 punts, mentre que la d'Andalusia és de 473, a l'últim lloc de la llista (i el del conjunt de països de l'OCDE de 493).

Respecte a les competències en lectura, també Castella i Lleó torna a ser la comunitat que treu millor puntuació (522), mentre que Andalusia queda en el penúltim lloc de l'Estat amb 479 punts. Castella i Lleó només cau a la segona posició en les competències de matemàtiques, per darrere de Navarra (518), amb 506 punts. Andalusia torna a quedar penúltima amb 466 punts.

Crítiques del PSOE andalús

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha exigit arran d'aquestes declaracions als dirigents del PP que "no segueixin insultant" els andalusos. "És lamentable, insulta tota una terra, Andalusia, els nostres fills, el més sensible que té una comunitat: els seus nens", ha rebutjat Díaz, que ha criticat, a més, que ho faci "amb desdeny supremacista, amb una ignorància total" que, al seu parer, evidencia un "desconeixement d'aquesta terra".

Díaz ha exigit respecte i ha dit al PP que no permetran que s'ataquin "els nens i els 100.000 docents que eduquen i formen els nostres infants com a ciutadans lliures i amb futur i que estan aconseguint el que aquesta terra és avui". "Si volen venir en campanya que ho facin amb el respecte que tenen en altres territoris d'Espanya", ha etzibat. Des del Congrés, la portaveu dels socialistes, Adriana Lastra, ha exigit al PP que "desautoritzi" l'exministra popular.

Tejerina ha respost a les crítiques assegurant que es dirigeixen als 40 anys de "pèssima" gestió del PSOE al govern de la comunitat, i ha destacat l'"enorme talent" dels nens. Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, ha carregat durament contra el PSOE per "confondre" la crítica de l'exministra a l'"ineficaç" govern socialista de la Junta amb els nens andalusos. Per això, ha expressat el seu suport a la seva diputada i extitular d'Agricultura, que, al seu parer, ha fet més per Andalusia que "Susana Díaz i Pedro Sánchez". No obstant, el PP andalús ha optat per desmarcar-se de les paraules de Tejerina i ha assegurat que no les comparteix.