El càmera de Telemadrid denuncia als Mossos l'agressió que va patir en la manifestació de Cs

El càmera de Telemadrid agredit aquest dimecres en la manifestació que va convocar Ciutadans per protestar contra l'agressió de dissabte passat a una dona que retirava llaços grocs del Parc de la Ciutadella ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra aquest dijous al matí. En declaracions a l'agència Efe instants després de l'agressió, el periodista ja va avisar que emprendria accions legals.

El partit taronja va condemnar els incidents però els va atribuir a un "infiltrat d'un grup radical aliè a Cs". A preguntes de l'ARA, la formació va evitar respondre de quin "grup radical" es tractava. En una entrevista a RNE aquest dijous, Albert Rivera ha explicat que aquesta persona també va "amenaçar" membres del partit i que els va instar a abandonar la concentració. El líder de Cs ha dit que "cap demòcrata pot acceptar la violència" i ha contraposat l'actitud del seu partit amb l'actitud la de polítics i líders independentistes que, segons Rivera, "van fer mofa" de la dona agredida a la Ciutadella suposadament perquè treia llaços.

També ha parlat d'aquesta qüestió la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, i ha assegurat que els periodistes han de poder fer la seva feina amb "tranquil·litat" i "sense por". Segons fonts del partit consultades per l'ACN, Cs no té previst denunciar l'agressió al càmera de Telemadrid en no apreciar delicte d'odi. En canvi, sí que ho va fer en el cas de la dona al Parc de la Ciutadella.