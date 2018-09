Torra diu que Catalunya no necessita tants policies, sinó més infraestructures

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dissabte que "Catalunya no necessita tants policies antiavalots i sí més quilòmetres d'infraestructures" i ha acusat el govern espanyol de "deixadesa i desídia absoluta" perquè des de 1978 no ha posat en servei cap nou quilòmetre de Rodalies, ha denunciat. Segons Torra, són "arguments sòlids i consistents" per, segons ell, "agafar el tren" que més convé i "que ens portarà al destí final que és el que vam votar el dia 1 d'octubre".

Torra, que es referia als agents de policia antiavalots que el ministeri de l'Interior ha enviat a Catalunya per reforçar la seguretat amb motiu de la Diada i de l'1-O, ho ha dit en la inauguració de la línia 10 Sud del metro de Barcelona, una línia que ha fet arribar el suburbà al barri de la Marina de la Zona Franca, amb anys de retard i els veïns del qual ho havien reivindicat des de fa dècades.

Davant aquesta "deixadesa i desídia" del govern espanyol, Torra ha dit que el compromís del Govern amb la mobilitat és "absolut" i ha assegurat que, en dos anys i mig, la Generalitat ha posat en servei més de 3.800 milions d'euros en inversió de transport públic, especialment per a l'L9 Sud i la prolongació de Ferrocarrils a Terrassa i Sabadell

També ha explicat que des de 2011, la Generalitat ha construït més de 30 quilòmetres de xarxa ferroviària, tant en el metro com en Ferrocarrils de la Generalitat, mentre que l'Estat no ha posat cap quilòmetre nou de la xarxa de Rodalies des de 1978. El president ha demanat "disculpes sinceres pel retard" i ha dit que les circumstàncies no han ajudat i que la crisi i l'"ofec financer" de la Generalitat "han paralitzat les obres d'aquesta gran infraestructura" massa temps.

Per Torra la falta de finançament de la Generalitat és un "problema estructural i històric" i un dels "arguments" més importants per avançar cap a un "marc polític ple de sobirania" que "no ofegui més a les persones, perquè és per a ells per qui governem". Torra ha apostat per no governar més "posant pegats" sinó teixint i dissenyant el model d'infraestructures que tots els catalans mereixen.

"Necessitem millor finançament", ha reivindicat Torra i ha dit que, després de tantes "negatives" de millora per part de l'Estat, això només és possible tenint "una sobirania completa". L'objectiu, segons Torra, és millorar la qualitat de vida de la gent "i només es pot fer amb la plena sobirania per gestionar finances i poder tenir totes les decisions".

Torra ha recordat que aquestes obres es van iniciar amb el mandat de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Josep Rull, que avui no han pogut assistir, ha dit, "per la injustícia i la vergonya que suposa el seu captiveri i el seu exili cada dia que passa".

Torra ha assegurat que l'L-10 Sud és una línia "necessària, vertebradora, metropolitana i molt reivindicada", que millora la mobilitat de les persones en el transport públic i, per tant, el benestar i la qualitat de vida de les persones. Ha dit que les dues estacions de metro que s'han inaugurat avui, Foneria i Foc, són com dues "noves finestres d'oportunitats" que s'obren als veïns, i ha recordat que l'any que ve s'inauguraran altres dues estacions d'aquesta línia, la de Provençana i Ciutat de la Justícia.