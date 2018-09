El metro ja arriba a tot Barcelona amb les noves parades de la Zona Franca

La línia L10 Sud ja és una realitat als barris de la Marina. A partir d’aquesta tarda entraran en funcionament les estacions de Foc i Foneria, que posaran fi a la manca de connexió per metro entre la Zona Franca i la resta de la ciutat. Després d’anys de retards i reclamacions veïnals, tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han celebrat l’ampliació d’aquesta línia, durant la inauguració de les noves parades, aquest migdia, demanant disculpes pel fet que s'hagin endarrerit tant.

540x306 Torra i Colau caminant per l'andana de la nova estació de Foneria a la Zona Franca / PERE VIRGILI Torra i Colau caminant per l'andana de la nova estació de Foneria a la Zona Franca / PERE VIRGILI

Colau ha recordat, a més, que aquesta inauguració era “una prioritat” que el govern barceloní s’ha encarregat de “desencallar”, tot i que no li corresponia. De fet, l’equip de govern va accelerar l'arribada del metro als barris de la Marina amb una inversió de 40 milions d'euros que va aportar a la Generalitat a canvi de terrenys per construir habitatge públic. Torra ha recollit el guant agraint la col·laboració del govern municipal i recordant la dificultat de tirar endavant les infraestructures de transport “per l’ofegament crònic de les finances” per part de l’Estat.

El president ha catalogat les noves estacions de Foc i Foneria de “finestres que obren possibilitats de negoci i de nova vida als barris”. El conseller de Sostenibilitat i Territori, Damià Calvet, ha elevat el to situant l’obra com una de les “que marca una època, com l’enderrocament de les muralles de Barcelona el segle XIX”.

Cinc estacions

A mode d’estrena, les personalitats polítiques han fet el trajecte entre les estacions de la Foneria i Foc, que cobreix dos quilòmetres i s’uneix a les parades prèviament actives de Can Tries/Gornal, Torrassa i Collblanc. Amb la suma d'aquestes dues estacions, ara la línia 10 Sud del metro en té cinc, tres de les quals (Can Tries/Gornal, Torrassa i Collblanc) ja estan obertes des del 2016 com a part de la línia 9 Sud. A partir de les 15 hores entraran en servei les noves estacions de Foc i Foneria després del viatge inaugural de les autoritats d'aquest migdia.

540x306 El president Quim Torra i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau al nou metro de la Zona Franca / Pere Virgili El president Quim Torra i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau al nou metro de la Zona Franca / Pere Virgili

El servei de la nova línia funciona automàticament, sense conductor, i la freqüència de trens és d'uns 7 minuts els dies laborables. Pel que fa als horaris, la línia 10 Sud tindrà els mateixos que la resta de la xarxa: de 5 del matí a 12 de la nit els dies laborables de dilluns a dijous, fins a les 2 de la matinada els divendres i vigílies de festiu, i obertura continuada els dissabtes i vigílies singulars.

A les estacions de Can Tries/Gornal, Torrassa i Collblanc, els usuaris poden fer transbord a la línia 9 Sud. A més, a Torrassa també ho podran fer a la línia 1, que connecta amb Universitat, Catalunya o Espanya, entre altres parades. A Collblanc poden fer intercanvi amb la línia 5, que permet arribar, entre d'altres, a Sants Estació, Sagrada Família o Diagonal.