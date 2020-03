EN DIRECTE. Torra reclama a Sánchez una renda garantida per als treballadors i suspendre el pagament d'impostos

Un cop assolit l'enduriment del confinament que havia reclamat en els últims dies i al qual va accedir ahir finalment el govern espanyol, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha presentat aquest diumenge a la reunió telemàtica dels líders autonòmics amb el president espanyol, Pedro Sánchez, amb una llista més àmplia de demandes. En concret, Torra ha reclamat establir una renda de ciutadania per a treballadors i autònoms, així com suspendre el pagament d'impostos com l'IVA, l'IRPF i l'Impost de Societats, les cotitzacions a la Seguretat Social i el pagament de quotes d'autònoms.

Entre les propostes que el president català ha traslladat al cap de l'executiu espanyol hi ha també augmentar la liquiditat de les empreses –especialment de les pimes–, establir una moratòria en el pagament de crèdits i hipoteques, suspendre el pagament de subministraments bàsics, ampliar les condicions de força major perquè les empreses puguin accedir als ERTO, eliminar l'objectiu de dèficit i el sostre de despesa perquè comunitats i ens locals puguin endeutar-se per fer front a la crisi, i establir mecanismes de finançament i de liquiditat per als territoris.

Tot plegat, per garantir que empreses i treballadors tinguin la seguretat que no s’hauran d’endeutar per fer front a aquesta situació d’emergència sanitària, social i econòmica, si no que ho hauran de fer les administracions. "Cal fer-ho fàcil i fer-ho ja", ha afirmat Torra en un comunicat després de la reunió entre presidents autonòmics.

Desactivar la centralització del subministrament de material sanitari

Més enllà del paquet socioeconòmic, el president de la Generalitat ha reclamat al govern espanyol desactivar la centralització del subministrament de material sanitari que, segons Torra, "no ha funcionat". El cap de l’executiu català també ha insistit en la importància de fer tests massius a la població, per poder actuar més eficaçment contra el covid-19.