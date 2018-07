Torra no demanarà a cap dels diputats de JxCat suspesos per Llarena que deixi l'escó

Primera parada del viatge que el president de la Generalitat, Quim Torra, fa aquest dimecres a Escòcia. Abans de trobar-se amb la ministra principal, Nicola Sturgeon, el cap de l'executiu català s'ha vist amb l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí, exiliada a Edimburg. Al seu costat, ha comparegut en una roda de premsa en què ha valorat, entre altres aspectes, la interlocutòria de Pablo Llarena que suspèn els diputats presos i exiliats, que ha considerat "indecent" i un "atac a la sobirania del Parlament". Per això, ha reclamat a la cambra catalana una resposta "col·lectiva".

"La sentència de suspensió dels diputats està en la línia de les sentències que no només no compartim sinó que considerem indecents", ha lamentat el president de la Generalitat, que, tanmateix, ha dit que correspon al Parlament decidir sobre com actuar davant d'aquesta suspensió. Torra ha recordat que quan va prendre possessió va dir que només reconeixia la sobirania del Parlament, i que la suspensió de Llarena l'ataca directament. "És el Parlament qui ha de respondre de manera col·lectiva", ha apuntat, i ha avançat que Junts per Catalunya no demanarà a cap dels seus diputats suspesos que deixi l'escó.

Tal com va avançar l'ARA, JxCat ja havia traslladat fa setmanes a ERC que no tenia cap intenció que Carles Puigdemont deixés l'escó un cop es fes efectiva la suspensió.

Pel que fa a la situació judicial de l'exconsellera Ponsatí, Torra s'ha mostrat convençut que finalment la justícia escocesa no l'extradirà: "Aquesta extradició la guanyarem i situarà un cop més l'estat espanyol davant del mirall de la seva justícia", ha apuntat. "Us volem a casa i no pararem fins que torneu. Vosaltres tornareu, els presos seran lliures i el nostre poble també. És el nostre desig i hi treballem cada dia", ha afirmat Torra, que ha criticat que la justícia espanyola persegueixi Ponsatí "només per haver permès que els catalans votessin", i ha qüestionat que això hagués pogut passar mai al Regne Unit.

La consellera ha pres la paraula per agrair al president de la Generalitat el seu suport i per explicar com viu el seu cas, que encara està pendent de resoldre per part de la justícia escocesa. El seu advocat, Aamer Amwar, ha opinat que en el cas de Ponsatí "existeix clarament un risc de violació dels drets humans". "La Clara té 61 anys i li volen demanar 33 anys de presó, cosa que suposa una pena de mort", ha afirmat.

Trobada amb Sturgeon

En aquest sentit, ha explicat que a la reunió que mantindrà a la tarda amb Sturgeon li agrairà la rebuda que Escòcia ha donat a Ponsatí i li traslladarà que voldria que el govern espanyol actués com l'ex primer ministre britànic David Cameron, que va permetre que Escòcia celebrés un referèndum d'independència. També ha afegit que creu que podran parlar amb Sturgeon sobre aquest segon referèndum que prepara Escòcia i sobre si li pot donar "idees de com resoldre aquesta situació política tan crítica que estem vivint a Catalunya".

Sobre si espera un posicionament públic de la ministra principal a favor d'un referèndum a Catalunya, Torra ha admès que no sap "si Sturgeon pot fer aquesta declaració ara mateix".