Torra manté el no als comptes del Sánchez perquè critica que no ha fet gestos per resoldre el conflicte

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mantingut aquest dijous el no als pressupostos de Pedro Sánchez. En declaracions als mitjans de comunicació recollides per Europa Press, des de Falset, el cap de l'executiu català ha afirmat que no el president no ha fet gestos per resoldre el conflicte a Catalunya i que, per tant, la posició dels independentistes seguia sent la mateixa.

"Han sortit els presos polítics de la presó? ¿Han tornat els exiliats? Ha fet el president Sánchez algun moviment sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya? Crec que les respostes són no i, per tant, la nostra resposta als pressupostos d'Espanya segueix sent no", ha sentenciat.

Preguntat pel fet que el PSC vinculi el seu suport als pressupostos de la Generalitat a que els partits independentistes aprovin els comptes estatals, Torra ha lamentat que els socialistes no hi siguin favorables d'entrada. El president afirma que són els pressupostos "més socials de tots els que s'han presentat i responen al motor de canvi del país, que són els drets socials" (tot i que el Govern encara no ha presentat oficialment els comptes).

Torra lliga la lluita contra l'extrema dreta a la independència

El president també ha afirmat que "la lluita contra el feixisme i la ultradreta és inseparable de la lluita per la llibertat de Catalunya".

"Els drets civils, socials, humans i el dret a l'autodeterminació de Catalunya són un tot que va junt i que no es pot separar una cosa de l'altra", ha defensat en declaracions als mitjans recollides per Europa Press durant la inauguració de les obres d'ampliació del Celler cooperativa Agrícola a Batea (Tarragona).

Torra ha dit esperar que la propera reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, serveixi perquè "el diàleg sigui real, creïble i valent", i ha explicat que la seva voluntat és portar el diàleg a temes concrets.

També ha reivindicat que el Govern ha anat a cada reunió amb el Govern amb documents i propostes concretes, mentre que "per part del Govern espanyol mai no han aportat res sobre la taula".

En aquest sentit, ha afirmat que els documents per a la propera reunió s'estan perfilant sobre la base del document de 21 punts que va lliurar a Sánchez el 20 de desembre i que s'agrupen en "tres grans conceptes: desfranquizació d'Espanya i aïllament de l'extrema dreta , regeneració democràtica i exercici del dret a l'autodeterminació ".

Torra i Sánchez es van reunir el 21 de desembre a Barcelona, aprofitant la reunió del consell de ministres a la capital catalana. Malgrat les protestes dels independentistes, el president va trobar-se amb el cap de l'executiu espanyol que, juntament amb ministres i consellers, van fer un comunicat conjunt comprometent-se amb un diàleg amb "seguretat jurídica". Arran de la reunió també és van emplaçar a una nova trobada entre consellers i ministres el gener per donar continuïtat el diàleg institucional.