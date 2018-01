Torrent ajorna la investidura i desferma la pugna entre ERC i JxCat

Des de les eleccions del 21 de desembre, Junts per Catalunya i ERC han anunciat fins a tres acords conjunts que els republicans, posteriorment, han desmentit. Ahir va tornar a passar el mateix amb el ple d’investidura de Carles Puigdemont. JxCat i ERC van pactar dilluns a la nit que tirarien endavant el ple i votarien la candidatura de Puigdemont malgrat l’advertiment del Tribunal Constitucional -segons admetien ahir fonts dels dos partits-. Però ahir al matí l’escenari es va capgirar quan el president del Parlament, Roger Torrent, va comparèixer de manera inesperada a tres quarts de deu per anunciar que ajornava el ple de la investidura fins que es pronunciés el TC. Un anunci que va desfermar la pugna dins el bloc independentista i que aboca JxCat, ERC i la CUP a una nova cruïlla: mantenir l’estratègia de confrontació amb l’Estat i investir Puigdemont malgrat que impliqui noves querelles o optar per un candidat alternatiu que s’investeixi presencialment i no suposi un nou pols judicial amb la Moncloa.

“El ple se celebrarà un cop assegurem un debat d’investidura efectiu i amb garanties”, va assegurar ahir Roger Torrent, que va afirmar que seguia compromès amb la candidatura de Puigdemont. “En tant que la voluntat de la majoria es manté, no proposaré cap altre candidat a la investidura”, va afirmar. Torrent va mostrar-se partidari d’esperar que l’alt tribunal decideixi sobre el recurs del govern espanyol contra la proposta de Puigdemont com a candidat, després que hagi donat deu dies a les parts per pronunciar-se. Un veredicte, però, que ja s’intueix: el TC ja va rebutjar ahir les al·legacions de JxCat mantenint els condicionats a la investidura de Puigdemont, o sigui, que sigui presencial i amb el permís judicial.

La decisió de Torrent va agafar per sorpresa JxCat i la CUP i va generar malestar a les seves files. “Ha sigut una decisió unilateral”, es queixaven diversos diputats de la llista del president. “Nosaltres no cedirem”, avançaven altres fonts en relació a si plantejarien un candidat alternatiu a Puigdemont. JxCat i la CUP van acusar els republicans de despenjar-se a última hora de l’acord de tirar endavant la sessió i van reclamar-li que aixequés la suspensió del ple. Una exigència que va acabar amb els quatre diputats de la CUP sols a l’hemicicle a les tres de la tarda com a forma de protesta contra la decisió.

Tot i que el president del Parlament va mantenir que el candidat a la investidura segueix sent Carles Puigdemont i es va comprometre a protegir els seus drets com a diputat, fonts de JxCat interpreten que la decisió de Torrent respon a la voluntat d’ERC de no investir el seu líder. Les mateixes fonts opinen que ajornar el ple és una manera de pressionar-los perquè el president faci un pas al costat. Un escenari que, afirmen, segueixen sense preveure perquè és el seu compromís amb els electors i l’únic candidat que reuneix la majoria absoluta. ERC els recorda que també es va comprometre a tornar si guanyava i no ho ha fet.

“No hi ha altre candidat possible”

Ahir els portaveus de JxCat, Elsa Artadi i Eduard Pujol, van defensar que ja hi havia les “condicions polítiques” per investir el president. “Tenim la majoria absoluta dels vots”, insistia Artadi, que recordava que tres diputats a Brussel·les havien renunciat el dia abans precisament per assegurar-la. Pujol va ser més contundent que Artadi i parafrasejant Torrent -que va remarcar que no desconvocava el ple sinó que l’ajornava- va sentenciar que la democràcia i la restitució del Govern “no s’ajornen” i que la “dignitat” no pot dependre del TC. En la mateixa línia, Puigdemont va emetre un missatge al vespre per les xarxes socials en què va assegurar que “no hi ha candidat alternatiu possible”. Va avisar que si es poden “dictar presidències des de Madrid” s’“hipotecaran per sempre” els resultats electorals a Catalunya. Per la seva banda, la CUP va avisar que no acceptarà una investidura condicionada pel Constitucional i va deixar clar que no compartia la decisió de Torrent. “Hem vingut al Parlament per participar en un ple d’investidura en què l’únic candidat possible és Puigdemont”, va assegurar el diputat Carles Riera, que afegia que fins al dia abans les negociacions anaven bé i podien arribar a bon port. Per a la CUP, la “sobirania” del Parlament no pot estar sotmesa al TC.

Qui sí que va abraçar l’anunci de Roger Torrent van ser l’oposició i la Moncloa, que van celebrar que s’hagués acatat la suspensió cautelar. El PP i el PSC van lloar que s’accepti l’“autoritat” de l’alt tribunal mentre que Ciutadans, malgrat que també va aplaudir que no es desobeís la resolució del TC, va acusar Torrent de voler “allargar el Procés”.

Retrets creuats i crida a la unitat

Malgrat els retrets creuats que es van mantenir al llarg de tota la jornada, JxCat va voler fer una crida a la unitat demanant “tranquil·litat” als votants independentistes i un vot de confiança cap als diputats. Una crida que també va subscriure ERC, que es va mostrar convençuda que l’independentisme sabrà trobar una “estratègia conjunta”.

Ara bé, tot i les bones paraules, durant la jornada les crítiques bullien en privat. Fonts republicanes asseguraven que Torrent havia decidit no convocar el ple perquè JxCat no els havia remès el discurs de Puigdemont i no hi havia la fórmula de la investidura tancada ni un acord per formar govern. Tampoc es van agafar bé la carta que el president va enviar dilluns a Torrent demanant que protegís els seus drets com a diputat. Unes acusacions que desmentien des de JxCat, que, juntament amb la CUP, asseguraven que el programa de legislatura estava gairebé tancat. De fet, fonts de tots els partits sí que confirmaven un pacte per tirar endavant el ple: segons aquestes fonts, els membres de la mesa es van reunir dilluns a la tarda -incloent-hi Torrent- amb advocats per determinar el guió del ple. En aquesta trobada es va esbossar com aniria la investidura a distància: a través de la lectura del seu discurs per part d’un membre de la mesa, per evitar reproduir les dues vies que prohibia taxativament la interlocutòria del TC -la telemàtica i la delegada a un altre diputat.

El guió previst s’ha ajornat i queda pendent decidir si es farà realitat: les discrepàncies internes i la pressió judicial de l’Estat tornen a posar a prova l’independentisme.

La cronologia del desacord

Els membres independentistes de la mesa, inclòs Roger Torrent, es reuneixen per tancar la investidura. Tant JxCat com ERC confirmen un acord al final del dia.

El president del Parlament, Roger Torrent, sorprèn amb una compareixença anunciant l’“ajornament” del ple. No ho havia comunicat prèviament a JxCat i a la CUP.

En la reunió de la mesa apareixen les primeres discrepàncies entre ERC i JxCat. El vicepresident, Josep Costa, lamenta no haver sigut informat prèviament de l’ajornament. La CUP, convidada com la resta de partits que no són a la mesa, també es queixa.

Els diputats de la CUP s’asseuen simbòlicament al seu escó, amb l’hemicicle buit, per protestar. JxCat també s’ho havia plantejat però finalment ho descarta.