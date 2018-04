Torrent obre una via de comunicació directa amb l'ONU i li reclama implicació amb Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, s’ha reunit aquest dimecres al matí amb membres de l’Alt Comissionat dels Drets Humans de l’ONU. Poc abans de les 9, Torrent arribava a un edifici proper a la seu de Nacions Unides a Ginebra per fer així la seva primera trobada en el marc del seu viatge oficial a la capital de Suïssa, amb la directora delegada de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de Nacions Unides,Mona Rishmawi, la responsable a Suïssa quan el titular és fora en missions especials, com ha estat el cas aquest dimecres.

Una hora i mitja de reunió en la que han acordat mantenir els canals de comunicació oberts per actualitzar tot allò que passa a Catalunya i poder així tenir informació més acurada i puntual de com evoluciona el cas. Torrent ha explicat que li ha fet arribar la seva preocupació per la "vulneració" de drets fonamentals que denuncia que pateix Catalunya i que ha demanat estar en contacte per poder buscar una "solució política a un conflicte polític" com el de Catalunya. El president assegura que ha trobat receptivitat i interès en ella i en altres responsables d’entitats relacionades amb els Drets Humans amb els que assegura que també s’ha vist però que no ha volgut fer públics debut a la "discreció”" que li han reclamat.

De fet, el Parlament ha decidit no fer pública la seva agenda, en la qual es preveu, segons han explicat fonts a l'ARA, una trobada amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada des de fa un mes. Torrent ha avançat també que entre aquest dimecres i dijous es veurà amb diputats suïssos, l’alcalde de Ginebra i grups de pressió relacionats amb els Drets Humans per parlar de Catalunya

Tal i com van explicar des del propi Parlament, l’objectiu de la visita a Ginebra és portar als organismes de l’ONU i a diferents autoritats i càrrecs electes la denúncia per la "vulneració de drets fonamentals" dels diputats i dels catalans, arran de les investidures fallides de Jordi Sánchez i Carles Puigdemont. El viatge es produeix, a més, després que des de l’ONU s’apuntés la necessitat d’aplicar mesures cautelars al cas de Sánchez per garantir el seu dret a sufragi actiu i passiu mentre tingui els seus drets polítics intactes.