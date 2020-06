El Tribunal Suprem prohibeix penjar banderes "no oficials" als edificis públics

El Tribunal Suprem veta l’ús de banderes "no oficials" en edificis públics, una prohibició que abastaria qualsevol expressió política, des d'estelades fins a banderes multicolor. La decisió queda establerta arran d'una sentència dictada per la sala contenciosa administrativa número 3 que anul·la un acord de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife per exhibir al consistori la bandera tricolor canària amb set estrelles verdes, que utilitzen grups independentistes.

Segons el text, no és "compatible amb el marc constitucional i legal vigent" ni amb "el deure d'objectivitat i neutralitat de les administracions" l'ús de banderes no oficials a l'exterior d'edificis i espais públics, encara que sigui ocasionalment ni en el cas que convisquin "amb la bandera d'Espanya i les altres instituïdes legalment o estatutàriament".

En el cas de la bandera tricolor canària penjada a l'Ajuntament de Tenerife, el tribunal considera que es va incomplir l'ordenament jurídic perquè "no és la bandera oficial i, per tant, no se li pot atribuir la representativitat del poble canari com defensa l'Ajuntament".

De fet, la sentència respon a un recurs presentat per l'advocat de l'Estat contra una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries del novembre del 2017, que va donar la raó a l'ajuntament tinerfenc perquè considerava que hissar una bandera no oficial a la vorera exterior de l'edifici en un mastil auxiliar era legal.

El consistori havia arribat a l'acord de penjar la bandera el 2016 com a "símbol col·lectiu amb el qual el poble canari se sent representat", "expressió de les lluites històriques que han tingut lloc a l'arxipèlag a favor de la instauració de la democràcia, la llibertat i la consecució de més quotes de benestar per a la gent, així com a favor de la construcció d'una més gran germandat entre illes".