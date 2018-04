Últim dia de compareixences de presos polítics al Suprem perquè Llarena els comuniqui els processaments

Últim dia de compareixences al Suprem dels presos polítics perquè el jutge Pablo Llarena els comuniqui formalment que estan processats per rebel·lió. El diputat de JxCat Jordi Turull ha declarat durant 50 minuts i ara és el torn de la consellera Dolors Bassa, l'última en comparèixer ser¡à l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La principal incògnita és si seguiran l'estratègia de les declaracions anteriors, en què els diputats de Junts per Catalunya i ERC, Jordi Sànchez, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva, sumat al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han censurat la falta d'imparcialitat del jutge Llarena. Tot apunta que serà la línia de defensa de Turull, mentre que Forcadell i Bassa tenen previst ser més conciliadores.

Una comitiva de suport de diferents partits torna a seguir les compareixences des de les portes del Suprem. Aquest cop hi ha l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, que ha vingut a donar suport especialment a Forcadell i Bassa com a representant de Demòcrates. En declaracions als mitjans, ha criticat durament la interlocutòria de la sala d'apel·lacions del Suprem en què es qüestiona la justícia alemanya. Ha assegurat que, com a jurista, es va quedar "perplexa" quan va llegir que s'utilitzava el concepte "massacre" per parlar del que hauria pogut passar l'1-O. "Si és el que pretenen des del Suprem per convèncer els jutges alemanys, és una vergonya", ha assenyalat.