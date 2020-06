JxCat proposa a ERC i la CUP no participar en la votació del suplicatori de Borràs com a posició comuna

"No soc culpable", s'ha defensat la cap de files de JxCat, Laura Borràs, davant la comissió de l'estatut del diputat del Congrés. La portaveu independentista ha comparegut a porta tancada per tal de defensar-se del suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem. Com ja va sostenir des del principi, ha assegurat que és víctima d'una "persecució política" en una causa amb "irregularitats" processals. L'alt tribunal demana poder-la investigar per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), per presumptes irregularitats en la contractació, i el següent pas serà que el Congrés voti si avala el suplicatori. Això es presenta com una nova pedra a la sabata de l'independentisme, ja que JxCat, Esquerra i al CUP estan dividits en aquesta qüestió. Tanmateix, ara exploren una posició comuna i, segons ha pogut saber l'ARA, Junts ha posat sobre la taula la possibilitat de no participar en la votació, que es preveu el mes de juliol.

En un primer moment, JxCat estava posicionat en el no al suplicatori -de fet, dilluns el Partit Demòcrata va anunciar un no al suplicatori de Borràs-, però en les darreres hores les coses s'han mogut. Ja dilluns tant Esquerra com la CUP van reclamar trobar una posició unitària de l'independentisme en aquesta qüestió i s'han produït contactes per intentar-ho.

Diverses fonts coneixedores de les converses expliquen que l'última proposta que Junts ha posat sobre la taula passa per no participar en la votació del suplicatori al Congrés dels Diputats. La fórmula ha de complir dos requisits: per una banda, denunciar el que consideren una manca d'independència del Tribunal Suprem i de la justícia espanyola en general envers l'independentisme i, per l'altra, que cada formació pugui posar el seu accent on consideri en el discurs.

Aquesta setmana hi hagut almenys dues reunions entre representants de JxCat i ERC, segons publica 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ARA fonts coneixedores dels contactes. La primera va acabar sense acord, però a la segona les coses van anar millor. Fonts d'ERC asseguren que no han pres una decisió sobre la proposta de JxCat, però celebren que entre una trobada i una altra el grup de Borràs ha començat a moure's respecte la posició inicial, que era la de votar que no al suplicatori.

Els republicans no han avançat mai el sentit del seu vot en el ple en que es farà la votació i volen que en aquesta posició comuna de l'independentisme quedin clares dues qüestions. Per una banda que l'independentisme s'oposa frontalment a la repressió de l'Estat però, a la vegada, que és compromet com a moviment polític a esvair qualsevol "ombra de dubte" sobre temes de corrupció. La CUP es va pronunciar aquest dimecres en un sentit similar. El seu diputat Carles Riera va dir que en aquest cas s'havien conjugar l'exigència de lluitar contra la "repressió política" i, alhora, que hi hagi "mà ferma per lluitar contra la corrupció i la mala praxi als serveis públics". Si eventualment hi ha acord a tres bandes, intentaran sumar a la resta de partits sobiranistes de la cambra espanyola. ERC i la CUP ja tenen la proposta de JxCat sobre la taula. Ara els toca decidir.

Unides Podem se suma al PSOE, el PP, Vox i Cs i avalarà l'aixecament de la immunitat

Sigui quin sigui el posicionament que prenguin els grups independentistes, el suplicatori té la majoria garantida des del minut zero. Podem ha avançat aquest dijous que votaran a favor de l'aixecament de la immunitat a Borràs perquè pugui ser investigada pels presumptes delictes de frau, malversació de fons públics i revelació de secrets durant la seva etapa al capdavant de la ILC. El portaveu parlamentari d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha assenyalat que es tracta d'un tema "jurídic" i no "polític" i, per tant, el seu grup votarà favorablement quan la qüestió arribi al ple de la cambra. El PSOE, el PP, Cs i Vox faran el mateix.

Borràs ha negat sempre les acusacions d'haver trossejat diversos contractes per afavorir un empresari, malgrat que la documentació recopilada pels Mossos d'Esquadra primer i per la Guàrdia Civil després inclou e-mails seus en què es tracta precisament el tema. Ella ha denunciat que s'ha trencat la custòdia de les proves i a través del seu advocat ha demanat que s'arxivi la causa. Aquest dijous s'ha estès en detalls sobre les "irregularitats processals" que, denuncia, s'han produït al llarg del procediment. Primerament, que s'obrís una "causa prospectiva" contra ella perquè se la va relacionar amb Isaías Herrero, a qui s'investigava per un presumpte delicte de falsificació de divises. A més, una jutge va començar a investigar-la quan era diputada al Parlament i, per tant, era aforada.

De "l'a por ellos" a "l'a por ustedes"

Borràs manté que se la persegueix perquè és independentista i per una actuació de les instàncies policials i judicials que, assegura, es guien pel principi "tot per la pàtria". La diputada de JxCat ha relacionat el seu cas amb el procés judicial del 8-M, que ha desembocat una crisi a Interior i que ha acabat portant al president espanyol, Pedro Sánchez, a reconèixer que el seu govern treballa per desmuntar la "policia patriòtica" de l'etapa del PP. "El govern està patint una perillosa deriva: la connivència d'instàncies policials i judicials per irrompre en el poder legislatiu", ha asseverat, i ha afegit: "Els de l' a por ellos són els de l' a por ustedes, ses senyories". En aquest sentit, Borràs ha explicat que a la comissió de l'estatut del diputat ha traslladat als seus col·legues al Congrés que "quan només anaven a per nosaltres molts es posaven de perfil i taral·lejaven l'himne espanyol per no sentir el terrabastall de l'atropellament judicial".