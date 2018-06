Urdangarin entra avui a la presó per complir condemna

S’acaba el compte enrere. L’exduc de Palma Iñaki Urdangarin haurà d’entrar a la presó abans de la nit d’avui per complir la condemna de 5 anys i 10 mesos que li va imposar la setmana passada el Tribunal Suprem. Ahir, al tancament d’aquesta edició, encara era una incògnita la presó a la qual ingressarà el cunyat del rei. Divendres, en declaracions a l’agència Efe, l’advocat d’Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicava que estava treballant “a fons” per trobar l’emplaçament adequat per al seu client. Segons va dir aleshores, entre les opcions sobre la taula hi havia algun centre penitenciari de les illes Balears, dels voltants de Madrid, de la zona nord d’Espanya o, fins i tot, de Catalunya. L’exsoci d’Urdangarin Diego Torres ja va anunciar que ingressaria a Can Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.

Dimarts el Tribunal Suprem va convertir en definitiva la condemna a Urdangarin per haver malversat diners públics en el projecte del Fòrum de les Illes Balears el 2005. Tot i reduir en cinc mesos la pena que l’Audiència de Palma havia imposat inicialment al cunyat del rei, el Suprem va fer seus la majoria d’arguments del tribunal balear que va condemnar Urdangarin i va deixar clar que el marit de la infanta Cristina es va aprofitar “deliberadament” del “trampolí de la seva posició privilegiada” per obtenir contractes amb el Govern Balear per al projecte del Fòrum Illes Balears del 2005 i “imposar de manera sibil·lina les seves condicions”.

La multa a la infanta

En el cas de la infanta, el Suprem va decidir rebaixar-li la multa. Finalment només haurà de tornar 136.950 euros, la meitat dels diners que li reclamava l’Audiència de Palma. El Suprem va optar per fer responsable la germana del rei d’haver-se beneficiat de part dels diners públics malversats pel marit, però no dels impostos que Urdangarin va deixar de pagar a Hisenda en concepte d’aquestes quantitats.

Malgrat que dimecres va viatjar a Palma per rebre en mà la notificació que li donava cinc dies per entrar a la presó, Urdangarin ha pogut passar aquests dies a Suïssa, on té la residència. Des d’allà haurà de tornar avui per adreçar-se a la presó que hagi escollit per complir la condemna.