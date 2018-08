Urkullu va visitar Oriol Junqueras aquest dimarts a la presó de Lledoners

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va anar a Lledoners aquest dimarts a visitar Oriol Junqueras en una visita "privada, de raó, fonamentalment, humanitària", segons han informat a Europa Press fonts del govern basc. Durant la visita, de dues hores de durada, el lehendakari va veure Junqueras "molt conscient" de la situació. Personalment, Urkullu assegura que l'exvicepresident estava "serè i també interessat en el millor per al seu entorn familiar i polític, com també per al conjunt de la societat catalana", segons han indicat les mateixes fonts.

El govern basc "sempre" ha tingut present la possibilitat de celebrar aquesta trobada, perquè Urkullu manté una relació "intensa" amb representants institucionals, socials i dirigents polítics catalans, inclosos responsables d'ERC. Fruit d'aquesta relació va sorgir la possibilitat d'aquesta reunió, que tant Oriol Junqueras com el lehendakari Urkullu van estar d'acord a celebrar.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, visitarà aquest dimecres a la presó de Lledoners el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona Joaquim Forn, segons ha avançat ' La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN. L'alcaldessa de Barcelona ja va trobar-se amb Jordi Cuixart al mateix centre penitenciari el 30 de juliol.

Amb tot, aquesta no va ser la primera visita que Colau feia als polítics i líders d'entitats sobiranistes presos. Al març va desplaçar-se fins a Madrid per visitar a la presó de Soto del Real Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, i el mateix Forn a la presó d'Estremera. Tot i que en aquell moment la seva intenció era visitar Oriol Junqueras, finalment la trobada no va ser possible. El líder dels comuns, Xavier Domènech, i la portaveu del partit al Parlament, Elisenda Alamany, també han visitat els presos en les últimes setmanes.