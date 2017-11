Vidal Aragonés: “L’estratègia unilateral no ha fracassat, ha sigut un èxit”

Vidal Aragonés és el número tres de la llista de la CUP per Barcelona. De Cornellà, fins ara era regidor de la confluència d’esquerres local.

Quin és ara l’objectiu de la CUP?

Implementar República i els decrets de la dignitat com a pla de xoc social. No es pot en un context autonòmic.

En què consisteixen els decrets?

Control d’infraestructures, una banca pública i que els transports i sectors estratègics, com l’aigua, l’electricitat, l’ensenyament i la sanitat, siguin de titularitat i gestió públiques.

Com es fa la República?

Si fóssim al Govern donaríem les ordres i assumiríem les responsabilitats per fer-la efectiva. L’administració ha d’estar al servei de la República, també els treballadors públics.

Desobeir la legalitat espanyola?

Obeir la legalitat catalana. La República es farà quan l’administració assumeixi el mandat del poble i amb una forta mobilització i autoorganització.

¿Enviarien els Mossos a l’aeroport i a controlar les fronteres?

No et diré què faríem exactament però seria des de la institucionalitat i amb el poble mobilitzat. Com per l’1-O: no van ser els Mossos, sinó el poble organitzat i de manera pacífica.

Però a l’1-O la gent va patir la violència de la policia. ¿En un cas d’implementació de la República, hi ha d’estar disposada?

És una presumpció que no puc contestar, s’ha de preguntar a Enric Millo. El poble és prou madur per decidir què vol. Si construïm majories, la intervenció de l’Estat no és possible.

¿La legitimitat de l’1-O és suficient per implementar la República?

Tenim un mandat. El 27-S i l’1-O amb les dificultats generades per l’Estat.

¿És important, en termes d’implementar la República, que l’independentisme superi el 50% dels vots?

Ja tenim un mandat. Ara bé, tot el que sigui donar més força a la independència és positiu.

I si no se supera?

És irresponsable valorar-ho. S’ha de veure el context de la campanya i a l’hora de votar. La realitat és de cop d’estat, amb presos i repressió.

Si ERC i JxCat no implementen la República, vostès faran boicot?

No venim a les institucions per ser al règim autonòmic. Si ERC i JxCat incompleixen el que han dit, prendrem mesures per pressionar i fer efectiva la República.

Hi haurà aliança amb els comuns?

Ja ens agradaria fer un viatge a Madrid i tornar-ne amb un referèndum pactat, però no és possible. No hi ha perspectiva de canviar majories i es necessitarien dos terços a les institucions. No hi va haver procés de democratització després del franquisme.

Els comuns poden respondre que la unilateralitat no ha funcionat per assolir la independència.

La seva estratègia fa 300 anys que no funciona. Ni en els moments més progressistes ni en els canvis més revolucionaris a Espanya. Vam posar el referèndum damunt la taula i és de legitimitat democràtica absoluta. No poden dir que la nostra estratègia ha fracassat, ha sigut un èxit.

La República no s’ha implementat.

Si algú pensa que la República es farà de la llei a la llei s’equivoca. Que ningú cregui en l’independentisme màgic. I això no és un relat dels comuns, sinó d’altres forces independentistes. Això va de mandat popular, de desobediència i d’implementació d’una nova institucionalitat.

¿Formaria part d’un Govern amb ERC i JxCat?

No ens ho plantegem ara. Però ho decidiria la militància.

Se’ls pot retreure que no volen assumir el cost d’estar a l’executiu. Ara els consellers són a la presó.

Mai ningú ens ha plantejat l’entrada al Govern. Però no renunciarem al nostre programa polític. I si algú qüestiona mínimament la implicació de la CUP, que digui en què. Fa dècades que patim repressió política.

Si veiem encausats de la CUP, ¿quina estratègia judicial seguiran?

Ho decidirem en el moment. Fins ara s’ha seguit la desobediència, no renunciarem a la nostra pràctica política: no farem cap reconeixement de no implementar la República i el socialisme.

¿Farien el que estan fent els consellers d’ERC i el PDECat?

Amb tot el respecte, no comparem. Per a nosaltres hi ha una legalitat catalana i no reconeixem la justícia espanyola.

Pot comportar detencions i presó.

Ho tenim clar. Ens poden separar de les famílies i enviar-nos a la presó. Però la repressió i perdre la llibertat no ens limitarà la pràctica política.

Vostè era contrari al sí als pressupostos. És crític amb el que ha fet la CUP?

L’estratègia de la CUP ha facilitat que no hi hagués marxa enrere en l’1-O. Després també hem vist que els pressupostos no eren necessaris.

I com es va pagar l’1-O?

Voluntat popular. L’1-O es va fer perquè el poble va voler des d’un punt de vista organitzatiu i material.