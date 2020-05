Vox col·lapsa el centre de Madrid en ple estat d'alarma

La croada de Vox contra el govern de Pedro Sánchez per la seva gestió de la crisi sanitària s'ha traslladat aquest dissabte al carrer. El partit d'extrema dreta s'ha manifestat aquest migdia en cotxe i moto a totes les capitals de província de l'Estat. Madrid ha estat l'epicentre de les protestes, on Vox ha aconseguit col·lapsar el centre de la ciutat i fer sentir el toc de clàxon de centenars de cotxes a quilòmetres de distància. Les riuades de cotxes abillats amb banderes espanyoles s'han pogut veure des de diferents punts de la ciutat. A Barcelona la protesta ha estat menor. Ha començat a Francesc Macià i ha baixat per la Diagonal, però en omplir només dos carrils, no ha tingut el mateix efecte visual que a la capital espanyola.

A les 12 del migdia, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pronunciat un discurs des de l'autobús muntat pel partit -i on hi han pujat diferents dirigents i diputats del partit ultra- que s'ha emès per EsRadio perquè tots els manifestants que estaven als seus vehicles poguessin escoltar-lo. "Em sento emocionat", ha començat dient. Abascal ha esperonat a tota la ciutadania a continuar sortint al carrer i ha carregat durament contra el govern espanyol, a qui ha acusat d'haver provocat un "crim contra la salut". "No pot quedar impune el crim contra la salut. No dubteu que els portarem davant la justícia com vam fer amb els colpistes el 2017", ha avisat. De fet, el líder ultra ha comparat la gestió de la crisi sanitària del govern de coalició amb l'independentisme. "El cop contra Espanya el vam parar. Ara un govern il·legítim s'ha convertit en un govern criminal", ha etzibat.

"Han els espanyols com a nens i els nens com a gossos, o pitjor, perquè no podien sortir ni a passejar", ha continuat Abascal, que ha tornat a defensar poder sortir al carrer amb "llibertat", amb "mesures de seguretat". "Espanya prevaldrà i tornarem a recuperar la nostra normalitat, no una de nova, sinó la de sempre, la d'aixecar les persianes", ha defensat. En aquest sentit, Abascal ha demanat que la ciutadania continuï sortint al carrer: "El vostre deure és protegir Espanya".

So de clàxons a tot el centre de Madrid

Els clàxons dels cotxes concentrats no s'han sentit només al barri adinerat de Salamanca, epicentre de la protesta. A prop d'Atocha, al barri d'Arganzuela, han pujat llargues cues de cotxes amb banderes espanyoles direcció Cibeles per a fer el recorregut permès a última hora per la justícia madrilenya. Tot i que l'extrema dreta ha cridat a fer el recorregut dins del cotxe i mantenint la distància de seguretat, moltes persones han acudit a la cita sense mascareta i no hi ha una distància mínima entre persones en motos i tots els que decideixen baixar, així com també curiosos. La protesta en cotxe ha aconseguit fer-se eixordadora al centre de la capital espanyola, com si en una manifestació habitual tothom portés botzines.

Després de dies desaparegut per una sèrie de trombos pulmonars com a conseqüència d'haver passat el coronavirus, el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, ha reaparegut per animar la manifestació des d'un cotxe pintat amb la bandera espanyola. "Això és la caravana de la llibertat", ha proclamat assegurant que a la plaça Colón, on fa poc més d'un any es va juntar la triple dreta, que arribava gent de totes les puntes de Madrid.

A Catalunya, ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul·la la decisió del ministeri de l'Interior de prohibir les protestes en cotxe convocades per Vox a Catalunya, concretament, a les quatre capitals de província. El tribunal considera que la convocatòria no suposa "perjudicis greus per a la salut de les persones". El partit d'extrema dreta ha demanat que els manifestants portin mascaretes i també banderes espanyoles.

El PP també crida a mobilitzar-se

L'èxit de mobilització suposa un revulsiu per a Vox enfront el PP, que malda per capitalitzar el malestar contra la gestió del govern de Pedro Sánchez en la crisi del coronavirus. Fa gairebé un any i mig la triple dreta es va manifestar a Colón en contra de l'independentisme. Avui ha estat només Vox qui ha emplenat aquesta plaça. Situat entre l'espasa i la paret, el PP ha fet una crida a mobilitzar-se també. En una entrevista a EsRadio, em mateix mitjà que ha donat veu a Abascal, la vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha defensat que el PP és realment "el partit de la llibertat" -una etiqueta que ara es vol penjar Vox- i ha assegurat que respecten les protestes perquè "la gent està farta". "Mentre es respectin les mesures sanitàries i siguin unes concentracions o manifestacions pacífiques, endavant", ha assegurat.