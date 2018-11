Carrizosa amenaça Wagensberg per dir-li feixista: "Ens veiem fora"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha cridat a l'ordre el diputat d'ERC Ruben Wagensberg i al portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, després de protagonitzar una picabaralla durant el debat d'una moció en el ple de la cambra. En la seva intervenció, Wagensberg ha demanat a Cs que deixin de qualificar els independentistes com a colpistes i supremacistes i ha sentenciat que seria el mateix que ell es referís als dirigents del partit espanyolista com feixistes: "La nostra rèplica podria ser parlar del grup feixista de Cs. Podríem parlar del feixista de Carrizosa o la feixista de Arrimadas". "Esteu literalment més a prop del feixisme quan us manifesteu al costat de Vox", ha afegit, cosa que ha provocat les queixes dels diputats de Cs.

Torrent ha demanat a Wagensberg que es retractés de les seves paraules i ha recordat que dimecres ja va advertir als grups que, si faltaven al respecte en les seves intervencions, prendria mesures: "No ho consentiré a cap diputat, sigui de la bancada que sigui ". El diputat d'ERC ha acceptat retirar les seves paraules i ha agraït a Torrent que "sigui estricte" demanant respecte als grups.

En finalitzar la seva intervenció i en passar pel costat de la bancada de Cs, ha intercanviat unes paraules amb Carrizosa, el que ha provocat que Torrent els cridés a l'ordre i els advertís de les conseqüències que això té. A continuació, Wagensberg ha sol·licitat un torn de paraula i ha assegurat que Carrizosa li havia dit: "Vés cap amunt, ens veiem fora", i ha demanat al portaveu de Cs que ho repetís públicament a l'hemicicle.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmat que aquestes paraules de Carrizosa són "molt greus" i ha reclamat a Torrent que prengui les accions oportunes perquè no es torni a repetir aquesta situació a la cambra catalana. Carrizosa ha negat haver-ho dit: "Crec que cal tenir una mica més de respecte pels companys i, com ja li he dit, quan vulgui vostè i jo parlem de qüestions de respecte fora d'aquest hemicicle". Davant la crispació de tot el ple, Torrent ha reiterat la seva crida a l'ordre i ha avisat: "No seguirem per aquest camí. Queda constància en l'acta de la crida a l'ordre"."No em voldria veure obligat a fer més crides a l'ordre ni expulsar ningú d'aquest hemicicle", ha tancat el president.

Lluís Llach també acusa Carrizosa "d'insults amenaçadors"

El cantautor Lluís Llach també ha denunciat aquest divendres a RAC1 que Carrizosa te una actitud poc respectuosa al Parlament. Llach ha dit que, en més d'una ocasió, sobretot "en els dies més tensos" a l'hemicicle, el polític de Ciutadans els ha fet "insults amenaçadors".

Revela Lluís Llach que "el dia de la declaració d'independència, quan alguns diputats van marxar del Parlament, ens insultaven i amenaçaven. Estàvem com espantats. Un d'ells va ser un dels que més parla de @CiutadansCs " — El món a RAC1 (@elmonarac1) 9 de novembre de 2018

El portaveu de Cs ha contestat que és ell qui amenaça quan va dir que molts funcionaris “patirien" si no acataven les lleis de desconnexió que van aprovar els partits independentistes.

El Sr. Llach se permite mentir diciendo que el día que participó en un golpe junto a una multitud de cientos de personas, se asustó y se sintió amenazado. El único que amenaza es él cuando dice que muchos funcionarios “sufrirán” si no acatan lo que dicen los partidos separatistas pic.twitter.com/nDReCxcynX — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 9 de noviembre de 2018

Paral·lelament, JxCat ha presentat una queixa al president del Parlament, Roger Torrent, per les paraules “ofensives” de la diputada de Ciutadans Sònia Sierra titllant ahir de “supremacista” a la consellera Laura Borràs. En l’escrit, recorden a Torrent que té la potestat i també el “deure” de “cridar l’ordre” i “prendre les decisions oportunes” si un diputat fa interpel·lacions “ofensives”.