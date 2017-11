Xavier Trias i la seva família va invertir en un paradís fiscal, segons els 'Paradise Papers'

L'ex alcalde i actual cap de l'oposició de l'ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, juntament amb la seva família, va invertir en un paradís fiscal. El seu nom apareix als 'Paradise Papers', una investigació a càrrec del Consorci Internacional de Periodistes d'investigació (ICIJ).

En concret, apareix en un 'trust' familiar en què hi ha ell, els seus 11 germans, un nebot, i els seus pares. En declaracions a La Sexta, Trias assegura que desconeixia qualsevol relació amb paradisos fiscals i ha apuntat que els únics diners que ha rebut són els de l'herència de la seva mare. Una herència, ha afegit, que va gestionar el seu germà, mort fa un any.

Trias ja va veure's implicat en una polèmica fa quatre anys, quan el diari 'El Mundo' va publicar que hauria transferit quasi 13 milions d'euros en comptes de Suïssa a Andorra el febrer de 2013. "És la falsedat més grossa que he sentit en la meva vida", va declarar Trias, qui també va querellar-se contra el diari espanyol per la informació. La causa va quedar finalment arxivada el novembre de 2014 després que la investigació oberta per la Fiscalia espanyola considerés que no hi havia indicis que sostinguessin les acusacions.