Zoido: "Procurem que Puigdemont no pugui entrar a Espanya ni en el maleter d'un cotxe"

El govern espanyol vol evitar que, com va passar amb les urnes del referèndum, Carles Puigdemont aconsegueixi esquivar els serveis secrets espanyols i es presenti per sorpresa el dia de la investidura. Per això, el ministre de l'Interior ha revelat que estan treballant per procurar que "Puigdemont no pugui entrar ni en el maleter d'un cotxe". Com? L'únic que ha dit és que han redoblat esforços tant "a la frontera" com "dins de la frontera", en relació als ports i als aeroports.

Zoido ha admès que el govern espanyol està "molt preocupat" per la "conducta irresponsable" de Puigdemont, perquè "no se sap què és el que pot fer". Així, el titular d'Interior ha dit que hi ha molts experts de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que treballen "de manera intensa matí, tarda i nit" perquè Puigdemont no pugui tornar d'amagat a Espanya. "Tot i que hi ha molts camins rurals i es pot entrar per vaixell, per helicòpter o per ultralleuger, treballem perquè això no passi. I procurem que no pugui entrar ni en el maleter d'un cotxe", ha afirmat en una entrevista a Antena 3.

"S'ha dissenyat un dispositiu perquè això no pugui passar", ha assegurat, i ha posat d'exemple el viatge de Puigdemont a Dinamarca. "Ahir, el que vam fer va ser subministrar les dades que tenien les Forces i Cossos de Seguretat des de molt d'hora, pràcticament de nit encara, a la Fiscalia; la Fiscalia va instar que es reactivés l'euroordre i el jutge va dictar una resolució", ha recordat. En aquest sentit, ha mostrat el seu respecte a la separació de poders i s'ha limitat a dir que si el que volia Puigdemont amb el viatge era quedar detingut per poder delegar el vot "ja no ho podrà fer".

"No puc dir que sigui el meu Roldán"

De fet, el ministre ha dit que l'única opció que té Puigdemont de ser president és "abandonar la conducta d'irresponsabilitat", tornar i entregar-se a la justícia espanyola. En aquest sentit, li ha retret que, a diferència d'Oriol Junqueras, ell hagi "fugit de la justícia" i hagi marxat a dos països –Bèlgica i Dinamarca– "on li fan poc cas encara que faci molt de soroll". I ha llançat també un advertiment a Puigdemont: "Li puc garantir que la justícia sense cap mena de dubte recaurà sobre ell quan li correspongui".

"Jo no puc dir que sigui el meu Roldán", ha dit Zoido en referència a l'exdirector de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, que va fugar-se de la justícia als anys 90. La diferència, ha dit, és que Puigdemont "no tenia restricció de llibertat i va poder marxar".