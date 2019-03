El 90% dels adherits a la Crida opten per presentar-se el 28-A si hi ha una "confluència electoral sobiranista"

La Crida ha fet públics aquest dimarts el vespre els resultats de la consulta interna sobre el paper que ha de jugar a les eleccions del 28 d'abril. Uns 12.000 adherits han contestat les dues preguntes que havia plantejat la direcció i el 90% ho ha fet amb un 'sí': la primera, si la Crida ha de promoure una candidatura "al màxim d'unitària possible" de cara a les eleccions generals; i la segona, si en cas que s'assoleixi aquesta confluència d'organitzacions polítiques, la Crida hi ha de participar com a tal.

A hores d'ara encara està reunida la direcció de la Crida per acordar com interpreta aquests resultats. En les circumstàncies actuals, només el PDECat opta per una llista unitària independentista, ja que ERC ja ha decidit que s'hi presentarà pel seu compte. La CUP, per la seva banda, encara ha de decidir si fa el pas, per primer cop, de concórrer a les generals.

Així doncs, sobre la taula hi ha diversos escenaris: presentar-se en coalició amb el PDECat (que formalment es presenta amb els drets electorals de CDC) o no concórrer en els comicis com a organització per considerar que no es dona aquesta "confluència electoral" sobiranista. Membres de pes de la direcció de la Crida apostaven fins ara perquè l'organització treballi per la unitat i es "reservi" per les properes eleccions, evitant que concorri ara en coalició amb el PDECat. Demà està prevista una roda de premsa del secretari general, Toni Morral, per explicar aquesta decisió. Fonts coneixedores apunten que la línia de treball seria seguir els contactes amb la resta d'organitzacions polítiques per intentar bastir la unitat.

La incorporació de dirigents de la Crida a una llista de JxCat

Altra cosa és què faran dirigents de la Crida a les eleccions generals i si s'incorporaran a la llista que porti la marca de JxCat, amb membres del PDECat.

De fet, en paral·lel al debat dins la direcció de la Crida, hi ha oberta una negociació amb el PDECat per buscar una fórmula que aglutini l'espai de Junts per Catalunya. En els darrers dies, Jordi Sànchez, president de la Crida i del grup parlamentari de JxCat, ha negociat amb el president del PDECat, David Bonvehí, una candidatura al Congrés dels Diputats que inclogui les diferents ànimes d'aquest espai.