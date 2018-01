La fiscalia adverteix Puigdemont que la immunitat parlamentaria no és "sinònim d'impunitat"

Advertència de la Fiscalia General de l'Estat a Carles Puigdemont: el fet que hagi estat escollit diputat no li garanteix "immunitat" per tornar a Catalunya per ser investit: "És inadmissible", diu el ministeri públic en un comunicat emès aquest dissabte. Junts per Catalunya i la defensa de Puigdemont van anunciar aquest divendres que estan explorant si la condició parlamentària de l'ara diputat podria blindar-lo davant una nova ordre de detenció en cas que es desplacés a Dinamarca o tornés a Catalunya.

En el comunicat, la fiscalia assegura que Puigdemont "continua amb el seu pla delictiu". Argumenta que els últims moviments de l'ara diputat i el fet que se n'anés a Bèlgica evidencien que manté "les actuacions que van culminar amb la declaració d'independència". A més, el ministeri públic recorda que el Tribunal Suprem ja ha enviat provisionalment a la presó altres diputats –en referència a Junqueras i la resta d'exconsellers per qui es va decretar presó preventiva al novembre– i que el fet que altres polítics –com Jordi Sànchez– hagin obtingut ara la condició de diputats tampoc ha modificat que segueixin entre reixes.

La fiscalia admet que la garantia d'immunitat parlamentària fa que la policia no pugui ordenar la detenció de Puigdemont si no és per ordre d'un jutge, però recorda que el Tribunal Suprem té plena llibertat per exigir el seu empresonament, si ho considera necessari, i emetre una ordre de cerca i captura.