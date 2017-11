Qui va alertar Puigdemont d'una possible reacció violenta de l'Estat?

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser alertar per diverses bandes abans del ple en què s'havia de votar la declaració d'independència del perill d'una reacció violenta de l'Estat. Aquest dimecres ha estat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, qui ho ha tornat a posar sobre la taula. En concret dient que "algunes fonts ens alertaven que hi hauria sang, que ja no serien pilotes de goma sinó armes de foc". Qui va alertar el president i altres membres de l'estat major independentista d'aquest perill? Segons ha pogut saber el diari ARA, un d'ells va ser el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la nit del 25 d'octubre. Ribó va ser una de les persones, juntament amb el lehendakari Íñigo Urkullu i l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que en aquells dies van tenir contactes discrets per intentar acostar posicions entre les dues bandes.

El mateix Ribó explica a l'ARA que aquell dia tenia concertada una entrevista amb el president Puigdemont per informar-lo de les seves gestions. A més a més es donava la circumstància que el mateix dimecres al matí Ribó havia visitat el president de l'ANC, Jordi Sánchez, a la presó de Soto del Real. Quan va arribar a Palau, poc després de les 9 del vespre, es va trobar que hi havia en marxa una reunió de l'estat major independentista que acabaria de matinada amb un acord per aparcar la DUI i convocar eleccions.

Llavors, el Síndic s'hi va sumar només 10 minuts per advertir que, pels contactes que havia tingut els darrers dies, li arribava la informació que l'Estat preparava una "resposta contundent" si es tirava endavant amb la implementació de la República. "El missatge que arribava és que hi hauria una intervenció molt forta per part de l'Estat, i així ho vaig explicar als presents a la reunió", explica Ribó. El Síndic puntualitza que va abandonar el Palau de seguida i que ell no va participar mai en les reunions del sanedrí independentista. Afirma que tota la tasca que va desplegar aquells dies estava destinada a facilitar el diàleg entre les parts.

Altres fonts apunten que Urkullu també hauria advertit Puigdemont d'aquest perill, però persones coneixedores de les gestions del lehendakari aquelles hores ho desmenteixen. El que sí que confirmen és que la interlocució aconseguida per aquests mediadors encara continua viva, i que les gestions per aconseguir una solució negociada continuen.