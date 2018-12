Un 'baró' del PSOE s'obre a il·legalitzar els partits independentistes

Un 'baró' del PSOE no veuria malament plantejar la il·legalització dels partits independentistes. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha dit aquest dimecres que a Espanya s'haurà d'acabar plantejant el debat sobre si s'hauria de permetre que els partits que defensen la independència se segueixin "beneficiant de la Constitució" tot i que, "obertament, només volen soscavar-la".

En una entrevista a Onda Cero, García-Page ha assenyalat que existeixen dos models sobre els quals l'estat espanyol necessita aclarir-se, i ha dit que en aquest sentit hi ha un antecedent: el moment en què Espanya va decidir il·legalitzar els partits que emparaven la violència al País Basc.

Tot i que ha precisat que "segurament queda molt temps" per poder "plantejar a Espanya amb consens i molta unanimitat" una qüestió d'aquest tipus, García-Page ha assenyalat que "no descartaria" que la il·legalització dels partits independentistes fos el resultat final del debat.

Els independentistes són "depredadors polítics"

García-Page ha insistit que la prohibició dels partits que defensen la independència "no és del tot impossible que acabi passant", i ha afirmat que el contrari seria "haver d'acostumar-se a conviure amb un grup de depredadors polítics" com els que hi ha a Catalunya, segons ell. En la seva opinió, no es pot tolerar que "les institucions constitucionals i les Generalitats", que també li pertanyen "com a espanyol", "utilitzin la ideologia per gestionar i governar les institucions de tots". "Una situació així no pot quedar-se d'aquesta manera molt de temps ni cronificar-se", ha conclòs.

El president manxec, tot i això, ha rebutjat aplicar l'article 155. "Per prendre mesures de ruptura constitucional hi ha d'haver motius de ruptura constitucional, no d'inflamació política ni de retòrica o testosterona".