El conseller d’Exteriors cessa Mireia Borrell pels vincles amb Bosch

L’adeu d’Alfred Bosch el 9 de març va ser l’únic canvi a Exteriors arran de l’escàndol obert a la conselleria. Va ser una decisió d’últim minut després que l’ARA publiqués que el seu cap de gabinet, Carles Garcias, havia estat destituït per presumpte assetjament sexual a diverses dones del departament sense que s’hagués activat el protocol previst per a aquests casos. Segons ha pogut saber l’ARA, un mes després i ja amb un nou conseller al capdavant, la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Mireia Borrell, seguirà els passos del seu antic cap i serà destituïda dimarts que ve en la pròxima reunió del consell executiu. És una de les primeres decisions de Bernat Solé, des que el 21 de març es va posar al capdavant de la conselleria. “Estic treballant per recuperar la confiança de tots els equips del departament”, explica el mateix Solé consultat per aquest diari. Segons ell, el relleu era necessari perquè com a número 3 de facto, Borrell, molt pròxima a Bosch tot i que hi va arribar de la mà d’Ernest Maragall, havia contribuït a “fer perdre la confiança de moltes persones”.

El seu cessament ja va ser comunicat la setmana passada als secretaris, directors generals i també als delegats de la Generalitat a l’exterior. I el seu substitut serà anunciat en breu. El de Borrell serà el primer, tot i que podria no ser l’únic canvi que imposi el nou conseller, que ha arribat en un moment de gran tensió interna. De moment, Aleix Villatoro seguirà com a secretari general i número 2.

Borrell va accedir al Govern com a directora general de Relacions Exteriors el juliol del 2018 i va mantenir el càrrec quan Maragall va fer el pas cap a l’Ajuntament de Barcelona. Bosch la va ascendir a finals d’abril del 2019 i, juntament amb Villatoro, va ser l’encarregada de donar explicacions als treballadors quan el conseller va dimitir.