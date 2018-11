El govern espanyol portarà al TC la reprovació del Parlament al rei malgrat l'informe contrari del Consell d'Estat

El govern espanyol ha decidit portar la reprovació del Parlament a Felip VI pel seu paper durant el Procés al Tribunal Constitucional (TC) malgrat l'informe contrari del Consell d'Estat. La vicepresidenta de l'executiu de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha manifestat aquest divendres, en compareixença posterior al consell de ministres, en què ha considerat "oportú" recórrer la decisió del Parlament, en què la cambra també demanava l'abolició de la monarquia.

"El govern es va manifestar de manera rotunda, de rebuig a la pretensió d'un Parlament autonòmic en torn a la reforma de la forma d'Estat i la politizació de la figura del rei", ha sentenciat Calvo: "Ens sembla absolutament oportú que el TC es pronunciï sobre aquesta qüestió". "Ho recorrerem en termes jurídics i amb aquesta menció política de rebuig", ha insistit.

D'altra banda, Calvo ha anunciat l'acord amb l'administració catalana pel qual el govern espanyol retirarà parcialment els recursos de lleis catalanes sobre l'habitatge. "No desistim de la part que considerem anticonstitucional", ha asseverat: "Hem arribat a un acord i retirem parcialment els recursos perquè van a resoldre els problemes quotidians".

En canvi, Calvo ha rebutjat fer el mateix amb la reprovació de l'ajuntament de Barcelona a Felip VI. "Els ajuntaments tenen capacitat normativa, no jurídica", ha asseverat Calvo: "Les decisions que prenen no arriben jurídicament la qualificació per poder-les recórrer al TC", detallat, tot i que ha reiterat que el govern socialista "rebutja" la reprovació.