La direcció d'ERC busca la pau interna a Barcelona i Lleida

BarcelonaUn mes després que se celebressin les primàries en els dos únics territoris, Barcelona i Lleida, on es va presentar més d'una candidatura, ERC ha començat el procés per intentar instaurar la pau interna. Els estatuts de la formació estableixen que en els casos en què la candidatura guanyadora no supera el 55% dels vots, la direcció nacional ha d'obrir un procés de "diàleg" per aconseguir "una fusió de candidatures". Tant a Barcelona com a Lleida va passar exactament això i els dos candidats guanyadors van imposar-se per un ajustat marge: Eva Baró, a la capital catalana, per 23 vots, i Carles Comes, a Lleida, per 8 vots. Les reunions, segons fonts consultades, ja han començat a Barcelona, però a hores d'ara no hi ha cap acord. A la federació lleidatana, s'iniciaran la setmana que ve.

L'objectiu és evitar la fractura al territori i mantenir el partit cohesionat en un moment en què hi ha dues cites marcades al calendari: les eleccions europees del mes de juny i les catalanes previstes per al febrer del 2025. De fet, el procés de conciliació iniciat a Barcelona és especialment rellevant si tenim en compte que les primàries van suposar un pols al junquerisme i que la candidatura oficialista, Eva Baró, va superar per un estret marge. Fa quatre anys, la direcció havia triat un candidat de consens, Gerard Gómez del Moral, per evitar un enfrontament entre famílies. Aquesta vegada, però, va deixar que Baró i Patrícia Gomà s'enfrontessin en un procés de primàries que va ser tens.

A hores d'ara, la proposta que la candidatura de Gomà assegura que té sobre la taula és que quatre membres de la seva llista s'incorporin a l'executiva, però ho consideren "insuficient". Gomà defensa que els resultats van ser prou igualats per ampliar la seva representació i demana "generositat". A banda, també demana "impulsar" una ponència política. Fonts de la candidatura de Baró remarquen la seva voluntat de diàleg per explorar totes les fórmules possibles d'integració perquè tothom "se senti partícip". Totes dues parts han mantingut trobades amb la direcció nacional, però també conjuntes. Fonts de la cúpula del carrer Calàbria defensen que la idea és "aprofitar tot el potencial de l'organització" perquè "tothom pot aportar políticament".

El procés a Lleida

A Lleida va guanyar el candidat que no era considerat oficialista. Carles Comes ha tornat a agafar les regnes del partit després que fos vuit anys president d'aquesta federació regional. Comes, alcalde de Torrelameu, està disposat a integrar quatre persones de les dues llistes que van quedar per darrere i que encapçalaven l'exalcalde d'Alcarràs Miquel Serra i l'exdiputat al Congrés Xavier Eritja. "L'objectiu és que no hi hagi ferides al territori", diu Comes. Ara bé, Serra avisa que estan disposats a entrar a l'executiva sempre que puguin jugar-hi un "paper decisiu". Recorda, en aquest sentit, que es van quedar a 8 vots de Comes. Ara bé, l'alcalde d'Alcarràs, considerat el candidat oficialista, relativitza la importància de la fusió i afirma que si no s'arriba a un acord, "no passa res". Tant a Barcelona com a Lleida, la direcció vol intentar arribar a un pacte en els dos territoris al "més aviat possible". Caldrà veure si tot plegat arriba a bon port.