La direcció que va abandonar Joves SCC funda una nova associació contra el "nacionalisme excloent"

L'anterior direcció de Joves SCC, que va abandonar els càrrecs fa unes dies en una dimissió en bloc fruit de les discrepàncies amb la cúpula de SCC, presentarà aquest dijous una nova associació contra el "nacionalisme excloent" anomenada S'ha Acabat. Divendres passat SCC va nomenar Fernando Carrera per agafar les regnes de l'agrupació de joves.

Segons va saber l'ARA, l'anterior direcció de Joves SCC considerava que l'entitat havia de mantenir un to més dur contra l'independentisme i fer més accions al carrer. El fet que l'entitat demanés per carta una reunió amb l'ANC no es va rebre bé a l'agrupació.

L'associació que presenten ara, que segons fonts de l'organització està composta en un 90% de persones que provenen de Joves de SCC, neix contra "la imposició del nacionalisme excloent que vol situar la majoria dels catalans fora del marc constitucional i democràtic" i buscarà la "unitat d'acció de manera coordinada i amb determinació", assevera en un comunicat.