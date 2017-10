Eurodiputats insten Espanya a respectar la democràcia i els drets humans

Les notícies que arriben de Catalunya, en una setmana decisiva per al procés independentista i amb l'amenaça d'Espanya de suspendre l'autogovern divendres, se segueixen amb interès i preocupació al Parlament Europeu. Els representants catalans que són aquests dies a Estrasburg on es reuneix el plenari de l'eurocambra, responen a tothora a preguntes dels seus col·legues en reunions de treball però també a les cafeteries i fins i tot als ascensors del recinte.

Sense anar més lluny, aquest va ser el primer tema que va voler tractar el comissari europeu de finances, Pierre Moscovici, en una trobada dimarts amb el diputat Ramon Tremosa, coordinador d'economia del grup liberal europeu. Malgrat els posicionaments marcats pels grans líders europeus els últims dies, portes endins hi ha divisió sobre com es veu la qüestió catalana i ni tant sols en els grans com populars, socialistes i liberals son monolítics en el tema.

La diputada socialista del PNB a l'Eurocambra Izaskun Bilbao, certifica que "no hi ha unanimitat" sobre el tema i que dins dels partits hi ha diputats que defensen diàleg polític a Espanya. L'actuació del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va deixar molts diputats "molt sorpresos", afegeix. "Primer va fer una crida al diàleg i després va donar suport total al govern espanyol amb el seu discurs durant l'entrega de premis Príncep d'Astúries", lamenta.

A partir de l'1-O i la repressió policial i amb el recent anunci de cessar el Govern i suspendre l'autonomia, són moltes les veus crítiques de diferents grups que censuren l'executiu espanyol i insten a la Unió Europea a actuar.

"L'estat espanyol està actuant al marge dels drets humans i de la democràcia", alerta l'eurodiputat d'Esquerra Unitària i membre del Sinn Fein irlandès Mark Carthy. Acusa l'estat espanyol de no respectar valors com el de la pau i assegura que les imatges de la repressió contra ciutadans durant l'1-O semblen "tretes d'un altre segle".

540x306 L'eurodiputat del Sinn Fein (GUE-NGL) Mark Carthy / GUIFRÉ JORDAN / ACN L'eurodiputat del Sinn Fein (GUE-NGL) Mark Carthy / GUIFRÉ JORDAN / ACN

Tampoc aprova el paper que fins ara ha jugat la UE: "Europa ha mirat cap a una altra banda fins ara, la resposta després de la repressió de l'1-O va ser dèbil". "Estic en xoc davant la reacció desproporcionada del govern espanyol", ha dit en una trobada amb periodistes catalans a Estrasburg. Carthy ha elogiat l'exemple que ha donat la societat catalana al llarg de les darreres setmanes i n'ha destacat "la determinació i l'actitud pacífica".

La vicepresidenta dels Conservadors i Reformistes i eurodiputada flamenca, Helga Stevens, lamenta que el govern espanyol hagi fet reals els pitjors presagis i hagi emprès la via del 155. El silenci de la UE, ha afegit, està donant "carta blanca a Rajoy", a qui ha demanat que respecti la democràcia i legitimitat del govern de Catalunya escollit a les urnes. "El silenci d'Europa no pot continuar", ha demanat.

S'ha mostrat molt preocupada per l'avís d'intervenció dels mitjans públics catalans. "Els mitjans han de garantir els diferents punts de vista, les perspectives, i avui la premsa lliure es posa en perill", ha advertit Stevens des del seu despatx d'Estrasburg, on té emmarcada una butlleta del referèndum de l'1-O.

Stevens, Carthy i d'altres diputats de l'eurocambra s'han ocupat aquesta setmana de la situació de les llengües no oficials a Europa, com el català. Han rebut una delegació de la Plataforma per la Llengua a Estrasburg, on l'ONG de defensa del català els ha traslladat els incompliments d'Espanya pel que fa als compromisos de respecte dels drets dels catalanoparlants.