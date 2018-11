"Sembla que es presentin a Catalunya": les 10 frases sobre el Procés del debat andalús

Tal com va passar en el primer debat televisat de les eleccions andaluses, Catalunya i el Procés van tenir un paper protagonista en l'argumentari dels candidats als comicis del 2 de desembre. Especialment per part del candidat de Ciutadans, Juan Marín, el primer a parlar del tema -al bloc de serveis socials- i el del PP, Juanma Moreno, per desgastar Susana Díaz (PSOE). Aquestes són les 10 frases sobre Catalunya al debat d'ahir.

SUSANA DÍAZ (PSOE)

"Jo no m'he d'embolcallar en la bandera d'Espanya, i menys per defensar el centralisme. Jo no vull perdre les competències en educació"

"Sóc defensora de la Constitució. Senyora Rodríguez, al seu programa electoral parla del dret a decidir d'Andalusia. Això justifica els egoismes d'altres territoris. Volem una Espanya en igualtat"

JUANMA MORENO (PP)

"És respectable atacar la monarquia? Cremar la bandera d'Espanya? O enaltir el terrorisme? Tots estem d'acord que no ho és, excepte Podem, que va portar una llei al Congrés per a deixar de tipificar aquests delictes. El que és sorprenent és que els diputats socialistes d'Andalusia també hi votessin a favor"

"Senyora Díaz, sap què va demanar el PSOE del 155? Que TV3 en quedés fora, que l'educació en quedés fora. I el que es va fer va ser restar-ho del 155. (...) Vostè té un president que no sap defensar els espanyols. Ho fa amb Gibraltar, i amb les cessions a l'independentisme, que humilien als espanyols. Vostè està absolutament callada, submisa amb la manca de coratge de Sánchez en la defensa d'Espanya"

"A un llibre andalús es parla de plurinacionalitat, i a Catalunya estan inculcant valors independentistes"

TERESA RODRÍGUEZ (Endavant Andalusia)

"És surrealista que el senyor Marín hagi aconseguit posar el tema de Catalunya abans d'arribar al bloc territorial. Estem parlant de Catalunya quan hauríem de parlar de drets fonamentals. Està absolutament obsessionat (...). Per negociar la pujada del salari mínim a 900 euros no aniria a la presó, aniria a Mart"

"Alguns candidats aquí sembla que s'estiguin preparant per les eleccions de Catalunya, amb el senyor Marín al capdavant, i no parlem d'un sistema de finançament per Andalusia"

JUAN MARÍN (Ciutadans)

"[PSOE i Podem] han posat la governabilitat i els serveis públics a les mans dels que han donat un cop a la democràcia. No li sembla com a mínim immoral?"

"Fa uns dies el senyor Torra m'amenaçava amb denunciar-me per defensar els andalusos. Encara estic esperant el burofax"

"Nosaltres defensem un model territorial que no es negociï a la presó, i defensem la independència del poder judicial"