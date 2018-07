La justícia alemanya decideix extradir Puigdemont per malversació

El Tribunal d'Schleswig-Holstein ha admès extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació de fons públics. El tribunal alemany, però, ha descartat fer-ho per rebel·lió, ja que no accepta els delictes que Alemanya serien els equivalents, alta traïció i pertorbació de l'ordre públic. Segons el tribunal, que ha decidit mantenir en llibertat Puigdemont, ha de ser la justícia espanyola qui "aclareixi" el presumpte delicte de malversació comès per Puigdemont, perquè és un dels que està a la llista de delictes que preveuen les euroordres.

Ara s'obre un període de 30 dies per recórrer la decisió al Tribunal Constitucional Alemany, on l'advocat de uigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas creu que hi ha "molt marge de recorregut". En declaracions a TV3, de fet, Cuevillas ha assegurat que estan "molt satisfets" amb la decisió de la justícia alemanya: "8 sobre 10", ha apuntat, afegint la decisió d'aquest dijous podria ser una denegació de l'extradició "en dues etapes". El motiu: el tribunal alemany "descarta completament" el delicte de rebel·lió i que sobre el de malversació i "diu que no hi ha elements per rebutjar-la", ha explicat Cuevillas.

Els jutges han determinat que "hi ha prou proves per dir que Puigdemont era el responsable últim" de les finances de la Generalitat. També creuen que el líder de Junts per Catalunya "va poder veure fàcilment que la celebració d'un referèndum costaria diners". Segons els membres de la sala penal del tribunal de Schleswig-Holstein, "no hi ha evidència que la totalitat dels costos" de l'1-O "hagin estat finançats per tercers". "Les qüestions concretes s'han d'aclarir en els procediments penals espanyols", afegeixen.

Pel que fa al delicte de rebel·lió, els tres magistrats que han decidit sobre l'extradició de Puigdemont diuen que el delicte equivalent d'alta traïció alemany "està basat en un nivell de violència a la qual no es va arribar" durant l'1-O. "Amb el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, no es va arribar a un nivell de violència que portés a una separació immediata d'Espanya i, segons la voluntat de Puigdemont, era només el preludi de més negociacions". També descarta que els "xocs violents" entre votants i la policia espanyola tampoc van tenir una magnitud suficient com per "amenaçar l'ordre constitucional espanyol".

Malgrat la decisió d'extradir l'expresident de la Generalitat, els magistrats han decidit rebutjar la petició de la fiscalia de presó provisional fins que el procés obert es resolgui. El motiu és que Puigdemont "sempre ha complert amb les seves obligacions" a Alemanya. Així, continuarà de moment amb les mateixes mesures cautelars, que inclouen presentar-se periòdicament davant la justícia i no sortir d'Alemanya.

"Hem derrotat la principal mentida de l'Estat"

En un tuit després de conèixer la notícia, Puigdemont considera que la decisió ha "derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat. La justícia alemanya nega que el referèndum de l'1 d'octubre for rebel·lió", ha destacat, i ha afegit: "Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem!"



Els advocats alemanys de l'expresident de la Generalitat estudiaran els propers passos a seguir, segons han explicat en un comunicat, on destaquen que s'hagi descartat el delicte de rebel·lió i que els jutges no hagin fet una valoració jurídica del de malversació. Els advocats es mostren convençuts, a més, que Alemanya "no vol formar part en cap cas" de la "criminalització d'una actitud democràtica".

També han remarcat que l'ordre d'arrest no està en marxa i que el seu client compleix amb els requisits marcats pel tribunal. Encapçalats per Wolfgang Schomburg, l'equip d'advocats alemanys destaca que la decisió de rebutjar l'extradició per rebel·lió exclou que sigui jutjat per aquest delicte a l'Estat espanyol. El comunicat també remarca que Puigdemont està sent processat "només perquè va dur a terme un referèndum democràtic".

La fiscalia alemanya no pot presentar recurs

Tant el tribunal com la fiscalia alemanya han deixat clar en declaracions a l'ACN que la decisió no es pot apel·lar per cap de les parts al jutjat que ha pres la decisió, però no neguen que la defensa de Puigdemont pugui recórrer al Tribunal Constitucional alemany. El ministeri públic del país germànic, que ja ha rebut de manera oficial la decisió dels jutges, ha afegit que "properament" es posarà en contacte amb les autoritats espanyoles per les qüestions "organitzatives" i la "modalitat" amb què faran efectiva l'extradició.

En un comunicat, la fiscalia ha recordat que en el seu últim escrit havia sol·licitat l'extradició de Puigdemont per rebel·lió i malversació i que l'Audiència no ha seguit els seus arguments. El ministeri pública considerava, entre d'altres, que les presumptes "instruccions" de l'expresident català als Mossos d'Esquadra també provaven la rebel·lió. El tribunal, però, diu que no li consta "causa de violència" per aquest motiu. Tampoc veu una equivalència als delictes de traïció i pertorbació de l'ordre públic alemanys, ja que que Puigdemont "només tenia la intenció d'organitzar un referèndum, no va ser un líder espiritual dels fets violents".