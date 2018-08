Deixen en llibertat el marit d'Ana Rosa Quintana i els altres tres detinguts en el cas Villarejo

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat en llibertat aquest dijous l'empresari Juan Muñoz, marit de la periodista Ana Rosa Quintana, així com el seu germà i dos advocats, detinguts dimarts per haver contractat suposadament els serveis de l'excomissari José Manuel Villarejo per un xantatge.

L'empresari Juan Muñoz és l'únic per al qual el jutge no ha adoptat mesures cautelars, com havia demanat la Fiscalia Anticorrupció, mentre que el seu germà i els dos advocats, Ricardo Álvarez-Ossorio i José Miguel García González, hauran de comparèixer cada mes al jutjat i hauran de demanar autorització al jutge cada vegada que tinguin intenció de sortir de l'estat espanyol.

Tots quatre han declarat al llarg de sis hores com a investigats per delictes de descobriment i revelació de secrets i d'extorsió en relació amb el suposat encàrrec que van fer a Villarejo per aconseguir el cobrament d'un deute a través d'un xantatge, delictes que avui De Egea també li ha imputat a l'excomissari i al seu soci, l'advocat Rafael Redondo, els dos únics que continuen a la presó després de ser detinguts el novembre passat en l'anomenada operació Tàndem.