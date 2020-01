La taula catalana de partits constata les dificultats del diàleg amb l'Estat

Cap acord i nova constatació que el diàleg que s'hauria d'obrir pròximament entre la Generalitat i l'Estat no serà un camí fàcil. La taula de partits catalans s'ha reunit aquest divendres a la tarda, un any després de l'última reunió, i ha servit per visualitzar els punts de desacord entre les formacions que formen part dels dos governs. A mode d'avís per a navegants, el PSC ha suggerit al president Quim Torra que no circumscrigui les converses amb l'executiu de Pedro Sánchez a l'autodeterminació i l'amnistia –tal com va acordar dimecres amb els partits i les entitats independentistes–, mentre que els comuns li han demanat directament que convoqui eleccions perquè sigui un altre govern el que afronti les negociacions amb l'Estat. Les dues peticions han rebut un no rotund per part del president.

La trobada, que ha durat al voltant d'una hora i quaranta minuts i en la qual hi han tornat a faltar el PP, Ciutadans i la CUP, no ha generat entesa, però el Govern, JxCat, ERC, el PSC i els comuns s'han compromès a tornar-se a reunir, sense concretar per ara una nova data. A la sortida, el líder dels socialistes, Miquel Iceta, ha deixat clar que la discrepància de partida "no refreda la perspectiva de diàleg", però ha exercit de portaveu de facto del govern espanyol quan ha "suggerit" a Torra que també consensuï les seves demandes a Madrid amb les formacions no independentistes i que les seves propostes vagin més enllà del referèndum i la llibertat dels presos. En una línia semblant, i tot i defensar explícitament el dret a decidir i els mecanismes per a l'alliberament dels líders independentistes empresonats, els comuns han deixat clar que és un moment excepcional i que, per tant, ara cal "blindar l'autogovern". "El referèndum no arribarà demà mateix", ha apuntat la cap de files del grup al Parlament, Jéssica Albiach.

Els comuns, de fet, han fet palès el seu desacord amb el punt de partida del Govern presentant un document a la reunió en què demanen que, després d'aprovar els pressupostos –que Catalunya en Comú - Podem està ultimant amb el departament d'Economia– el mes de març, es posi en marxa un compte enrere per a unes noves eleccions a l'abril o al maig. "El Govern no està en condicions d'abordar el nou escenari", ha reblat, en referència al diàleg amb l'Estat. Iceta ha dit que estudiaran aquesta proposta, si bé ja ha avançat que la legislatura està "políticament exhaurida" i que saludarien un avançament electoral els pròxims mesos. "Torra ha manifestat que no hi ha cap motiu ni la voluntat de convocar eleccions", ha respost públicament la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que també ha recordat que el fet que s'estiguin elaborant uns pressupostos allunya encara més la perspectiva de les urnes.

Budó, a més, ha retret les esmenes de socialistes i comuns als plantejaments del Govern, i els ha recordat que la taula catalana de partits no serveix per "fixar la posició" de l'executiu de cara a les negociacions amb l'Estat. "No es va crear per a això", ha afirmat. El dard més afilat, però, l'ha llançat el diputat de JxCat Albert Batet. Després de posar en relleu que la discrepància ha sigut amb dos partits que formen part del govern espanyol, ha augurat poc recorregut de la taula entre governs si la reunió d'aquest divendres ha sigut l'"avantsala" del diàleg amb l'Estat. "Si és amb la mateixa actitud, no hi ha marge per a l'optimisme", ha afirmat, refermant la negativa de JxCat a incorporar els comuns i el PSC al consens del Govern per traslladar a l'executiu espanyol: "No es poden fer trampes al solitari", ha conclòs.

La posició i el to escèptic dels postconvergents, que han demanat "garanties" al diàleg entre governs i han tornat a posar sobre la taula incorporar-hi un mediador –tal com defensen en una moció que serà votada al pròxim ple del Parlament–, ha sigut molt diferent del que ha ofert ERC. El diputat Sergi Sabrià ha positivitzat la trobada d'aquesta tarda, que creu que dona bones perspectives de futur en l'espai entre governs –nascut de l'acord d'investidura del PSOE amb els republicans–. "Tres dels quatre espais estem a favor del referèndum", ha afirmat. Seguidament ha reiterat, però, que també posaran sobre la taula l'autodeterminació i l'amnistia. Equilibris per fer viable un diàleg ple de dificultats.