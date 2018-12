L'organització juvenil La Forja convoca una mobilització per aturar el consell de ministres a Barcelona

L'organització de l'esquerra independentista La Forja ha convocat aquest dimarts per boicotejar el Consell de Ministres que el govern espanyol ha anunciat per al proper 21 de desembre a Barcelona. La mobilització s'inspirarà, tal com han avançat en un comunicat, en les de les 'armilles grogues' que han col·lapsat França i han portat el primer ministre Emmanuel Macron a rectificar sobre l'impost de carburants contra el què protestaven.

#21D | CONSELL DE MINISTRES



El proper 21 de desembre, aturem el Consell de Ministres a #Barcelona.

El jovent organitzat plantarem cara!



El proper 21 de desembre, aturem el Consell de Ministres a #Barcelona. El jovent organitzat plantarem cara! Atents a properes convocatòries! #ArmillesGrogues

La Forja ha anunciat que s'ha posat en contacte amb entitats i organitzacions sobiranistes per tal de "concretar les accions que es duguin a terme durant aquesta protesta". "Els joves de La Forja no volen permetre que la reunió de l'executiu de Pedro Sánchez pugui transcórrer amb normalitat i emplacen tot el moviment d'alliberament nacional català a donar suport a la convocatòria", asseveren a l'escrit.

Precisament, la consellera de presidència, Elsa Artadi, ha titllat de "provocació" el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona, donat que se celebra justament un any després de les eleccions del 21 de desembre a Barcelona sense haver fet "cap" proposta per resoldre el conflicte polític a Catalunya, i ha afirmat que la gent "té dret a protestar".