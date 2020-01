Aquests són els principals punts de l'acord dels pressupostos

El pressupost de la Generalitat per al 2020 suposarà un increment de la despesa de 3.070 milions d'euros. Aquesta és la xifra pactada entre el Govern i En Comú Podem pel que fa a la despesa pública de l'administració catalana, després que el mes passat arribessin a un acord sobre despesa que inclou una pujada d'impostos de 552 milions.

Segons el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, "després de 6 anys d'expansió, tenim un patró de creixement més equilibrat, diversificat i resilient", cosa que justifica –afegeix– un increment de la despesa en diversos àmbits, especialment en serveis socials.

En total, la despesa corrent (la que fan directament les conselleries) supera àmpliament la del 2010, l'últim any abans de les retallades, però no la despesa total a causa de la caiguda de les inversions en els últims exercicis.

3.000 milions més de despesa, 4.000 milions més d'ingressos

Aragonès ha xifrat en aproximadament 4.000 milions d'euros l'increment dels ingressos de la Generalitat en comparació amb els últims comptes, aprovats el 2017, mentre que la despesa s'incrementarà en 3.070 milions. La diferència, ha explicat, es destina a eixugar el dèficit.

L'augment dels ingressos es deu al pacte tancat el desembre passat, que incrementa en 552 milions d'euros la recaptació de la Generalitat. La resta dels nous ingressos són fruit "de l'increment de l'activitat econòmica" a Catalunya en relació a fa tres anys.

Dèficit zero

La Generalitat haurà de complir un pressupost en què ingressos i despeses estiguin equilibrats. A més, el Govern haurà de destinar uns 800 milions d'euros a pagar els interessos del deute, que calcula que es mantindrà estable al voltant del 32% del PIB.

Segons l'acord, la Generalitat reclamarà al govern espanyol el relaxament de l'objectiu de dèficit del 0% que imposa a les comunitats autònomes. Aragonès s'ha mostrat optimista amb la possibilitat de canviar aquest objectiu de dèficit pel fet que els comuns formen part de l'executiu espanyol.

L'executiu català fa anys que reivindica que les autonomies tenen uns objectius de dèficit massa estrictes i "injustos" en comparació amb les administracions de l'Estat. "Hem de complir un equilibri pressupostari que no han de complir ni la Seguretat Social ni el govern central", ha dit Aragonès sobre el dèficit zero. No obstant, també ha insistit que a la Generalitat "toca ser rigorosos i garantir els terminis de pagament".

2.000 milions més d'inversió pública

Tant pel fet d'haver treballat durant dos exercicis amb uns comptes prorrogats com perquè ha estat la partida més castigada pel compliment de la reducció del dèficit, la Generalitat havia retallat la inversió els últims anys. Segons el vicepresident, els comptes del 2020 permetran incrementar un 25%, fins als 2.000 milions, les inversions de tots els departaments.

Una inversió és una despesa pública destinada a comprar un bé (com ara la maquinària mèdica d'un hospital) o a construir un actiu necessari per al funcionament dels serveis públics (com ara una escola o una carretera).

Sanitat: 908 milions addicionals

La dotació total del departament de Sanitat s'incrementarà en 908 milions d'euros, segons l'executiu. Aquests nous fons es destinaran, en gran part, a contractar més personal: el Govern preveu augmentar la plantilla de l'assistència primària en 1.400 treballadors en comparació amb els pressupostos de tres anys enrere. En total, la Generalitat preveu acabar el 2020 amb 8.000 professionals fixos més al sistema públic de salut de Catalunya respecte al 2017.

Uns 20 milions es destinaran a un programa per millorar l'accés a la sanitat, que es vehicularà mitjançant un decret governamental que s'aprovarà abans de l'estiu. Aquesta nova legislació reduirà a 72 hores l'accés a una visita mèdica per als pacients amb motius de consulta considerats no ajornables, mentre que també es reduirà l'espera de 180 a 90 dies per a operacions de cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll per als pacients que compleixin criteris de preferència.

Actualització de les tarifes de dependència

La dotació total d'aquest any en l'àmbit de la dependència serà de 1.566 milions d'euros per al sector públic català, 92 milions més que en el pressupost del 2017. Part d'aquests fons es destinaran a actualitzar les tarifes per millorar "les condicions laborals dels treballadors".

70 M€ a escoles bressol i 65 milions per treure barracons

Amb el pacte amb els comuns, l'executiu català es compromet a recuperar amb 70 milions d'euros la dotació destinada a escoles bressol, i un retorn del deute als ajuntaments (que ara fan front a aquesta despesa) en un període de deu anys. L'altre gran punt de la despesa en ensenyament serà el pla d'inversió, que dedicarà 65 milions el 2020 (302 milions fins el 2023) a millorar els centres educatius i a retirar els barracons.

A més, la Generalitat incrementarà en 16,8 milions els fons destinats a beques menjador per a alumnes, i destinarà 54 milions al desplegament de l'escola inclusiva als centres públics.

Reducció del 30% de les taxes universitàries

La rebaixa de les taxes universitàries era una de les demandes dels comuns. El Govern les reduirà un 30%, destinant-hi 57 milions d'euros extres. En aquest sentit, el pressupost corrent universitari serà de 881 milions anuals, 130 milions més que en els últims comptes.

A més, les polítiques d'innovació i recerca creixeran 121 milions, fins als 615 milions d'euros.

Augment de Cultura

El departament de Cultura veu com s'incrementa en 37 milions d'euros el seu pressupost, un 14% més que el 2017. També puja de l'1% a l'1,5% la partida del pressupost d'obres públiques destinada a la conservació i restauració de béns del patrimoni català.