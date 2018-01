Un 'think tank' britànic avisa que Espanya és el segon país de l’Europa occidental que més ha retrocedit democràticament

La democràcia espanyola ha patit un retrocés pel “tracte repressiu” del govern espanyol “cap als polítics independentistes”. En un informe publicat anualment per l’Economist Intelligence Unit, que estudia la qualitat democràtica dels diferents països arreu del món, el 'think tank' britànic ha alertat que Espanya podria deixar de ser considerada una “democràcia plena” per passar a ser una “democràcia amb defectes”. L’informe ha atribuït aquest “descens significatiu” de la qualitat de la democràcia espanyola al “tracte repressiu” del govern espanyol cap als polítics catalans i a “l’intent” de l’Estat d’impedir el referèndum de l’1-O. En el rànquing dels països que són considerats “democràcies plenes”, Espanya és l’últim, està en la dinovena posició, però seguit de prop per Corea del Sud, el primer país que està considerat una “democràcia amb defectes”. De fet, Espanya és el segon país de l’Europa occidental on més ha baixat la qualitat democràtica, i supera fins i tot a Turquia. L’informe ha destacat que el “conflicte” entre Catalunya i l’Estat “continuarà” i que, per tant, la democràcia espanyola podria continuar deteriorant-se.

L’índex sobre la democràcia classifica els països en democràcies plenes, democràcies amb defectes, règims híbrids i règims autoritaris. Analitza cinc variables: el procés electoral i el pluralisme, el funcionament del govern, la participació política, la cultura política i les llibertats civils. En cap d’aquestes variable Espanya aconsegueix la nota màxima, un 10. Comparat amb la resta de països classificats com a “democràcies plenes”, la puntuació de la democràcia espanyola és especialment baixa en el cas del funcionament del govern, la participació política i la cultura política. La més baixa, però, és la relacionada amb el funcionament del govern.

Segons l’informe, Noruega és el país més democràtic del món. En la classificació, el país nòrdic, que aconsegueix gairebé la nota màxima, té gairebé dos punts més que Espanya. Per la seva banda, Corea del Nord és el país menys democràtic segons l’informe.