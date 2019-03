Pedro Sánchez: "Amb un govern del PSOE no es produirà mai la independència de Catalunya"

Pedro Sánchez no ha trigat ni 24 hores a respondre a la manifestació sobiranista d'aquest dissabte al centre de Madrid, i ho ha fet tancant la porta amb contundència a qualsevol aspiració independentista. "Amb un govern del PSOE no es produirà mai la independència de Catalunya", ha deixat clar el president espanyol en la seva intervenció inicial al comitè federal del PSOE que ratifica les llistes per a les convocatòries electorals del 28 d'abril i el 26 de maig.

El secretari general dels socialistes ha volgut assegurar que el tripartit de dreta no li pot esgarrapar vots en la qüestió territorial i s'ha presentant com una garantia que Catalunya no trencarà amb l'Estat. "L'independentisme governa contra Catalunya i contra cadascun dels catalans i catalanes", ha afirmat Sánchez, que ha apel·lat a la "convivència" i a la "via constitucional" com "l'única manera" per dialogar amb la Generalitat. Tot i aquesta "disposició", el líder socialista s'ha mostrat convençut que l'independentisme "vivia millor amb el PP". "Bé que ho saben els seus elements més ultres", ha afegit.

Així, el secretari general socialista s'ha vantat de no haver negociat amb l'independentisme, fet que ha posat al descobert, ha dit, que els "suposats pactes" per tirar endavant els pressupostos a canvi de parlar de l'autodeterminació "eren mentida". "La dreta ha sigut deslleial no amb el govern, sinó amb l'Estat", ha apuntat Sánchez, que ha subratllat que el "greuge territorial com a instrument d'oposició debilita l'Estat davant l'independentisme".

Sánchez ha obert la trobada dels càrrecs del partit reivindicant els postulats del partit davant el tripartit de la dreta, que advoca per la "confrontació i la crispació", ha criticat. "Espanya no és extremista. Els espanyols sabem que no es resoldran des de posicions ultres", ha advertit el líder socialista, que ha recriminat a PP i Cs que el titllin de "colpista i okupa", les qualificacions dels que "com a argument tenen l'insult", ha dit.

Susana Díaz "en prenc nota"

En el comitè federal d'aquest diumenge, s'ha confirmat la concurrència del sociòleg francès Sami Naïr a la candidatura encapçalada per Josep Borrell a les eleccions europees com a número 3. En ocasions anteriors, Naïr ja havia col·laborat amb Pedro Sánchez com a assessor. Ha quedat fora de la llista de les europees José Blanco, que fins ara era el número 2 dels socialistes a Brussel·les. Aquest diumenge els socialistes han celebrat un comitè federal al Novotel Center de Madrid per ratificar les llistes per a les eleccions generals del 28 d'abril i la triple convocatòria del 26-M. Amb especial tensió es viu la configuració de la candidatura al Congrés a les províncies andaluses, on el secretari general busca situar els seus afins, en contra del que va votar la militància, més pròxima a Susana Díaz.

L'expresidenta andalusa ha afirmat en declaracions als mitjans que la federació andalusa ha tingut la "mà estesa" per fer compatible la voluntat de la militància i l'acord amb Ferraz, "però no ha sigut possible", ha lamentat. "En prenc nota", ha advertit Díaz, malgrat que ha assegurat que ara l'objectiu és treballar per aconseguir els millors resultats possibles en els pròxims comicis. Fonts del PSOE andalús informen que en la reunió de la comissió de llistes han expressat un vot particular perquè s'han acabat incloent noms que ni tan sols s'havien proposat en el si de la federació. En la votació a mà alçada en el comitè federal, però, els assistents han votat per unanimitat a favor del dictamen de les llistes.