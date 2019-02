Les víctimes del terrorisme d'ETA, a Casado: "No utilitzi les víctimes del terrorisme per fer campanya"

Les reiterades al·lusions de Pablo Casado a ETA han acabat provocant la indignació dels mateixos familiars de les víctimes. La presidenta del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite), Consuelo Ordóñez, ha demanat al líder del PP que deixi de "banalitzar" aquesta qüestió barrejant "coses que no tenen res a veure". "No utilitzi les víctimes del terrorisme per fer campanya", li ha etzibat en una entrevista a ' El País'.

En les últimes setmanes, Pablo Casado ha arribat a comparar el moviment independentista català amb "l'agenda d'ETA". La presidenta d'aquesta associació de víctimes i germana del regidor del PP de Sant Sebastià assassinat per ETA el 1995 creu que les últimes declaracions del líder popular no són apropiades i demana: "Que no ens manipuli". "Zapatero no ens va trair ni ens va enganyar. Va demanar l'aval del Congrés de Diputats per negociar amb ETA i l'hi van donar. Tota la vida s'ha negociat amb ETA. En aquest tema haurien d'estar tots molt calladets", ha afegit.

A més, la presidenta de Covite lamenta que es compari una negociació del govern espanyol amb ETA amb les negociacions amb els independentistes catalans. Ordóñez assegura que aquestes afirmacions li "dolen" i assegura que no té res a veure una cosa amb l'altra. "No m'agrada la situació que hi ha a Catalunya, em sembla molt greu, però no és terrorisme. El que més mal fa a les víctimes és aquest tipus de banalització. És una manera de frivolitzar", es queixa. Consuelo Ordóñez assegura que va traslladar a Casado aquesta queixa durant la seva campanya per arribar a la presidència del partit i lamenta que no l'hagi escoltat.