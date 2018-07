Barcelona aprova una taxa per als autocars turístics a la Font Màgica

L'equip d'Ada Colau no ha pogut aprovar les ordenances fiscals dels últims dos anys per falta d'aliats però ha aprofitat l'últim ple del curs per tirar endavant un paquet amb noves taxes, entre les quals destaca la que gravarà els autocars turístics que arribin a la Font Màgica de Montjuïc. El ple també ha donat llum verda a nous impostos com el que hauran de pagar les grans empreses que transportin energia i la nova tarifa per registrar vehicles de mobilitat personal -com bicicletes i els cicles de més de dues rodes- dedicats a una activitat econòmica. S'ha retirat, en canvi, el que es preveia per als serveis de bicis i motos compartides. El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, ha assegurat que les noves mesures serviran per recaptar uns cinc milions d'euros i que això, tot i ser un "pas modest", permetrà que qui s'enriqueix amb l'ús de la ciutat contribueixi a mantenir-la.

En el cas de l'entorn de la Font Màgica, es crearà una nova taxa ZonaBus per ordenar l'estacionament d'autocars i pal·liar els problemes de congestió a la zona. L'impost que es crea és de 45 euros per franja d'estacionament: això inclou des de mitja hora abans de l'espectacle fins a mitja hora després que s'hagi acabat. I s'incrementa, també, la taxa ja existent per a autocars al voltant de la Sagrada Família i el Parc Güell. La taxa per a vehicles unipersolas turístics s'enfoca a compensar els costos de creació del registre de control. Les empreses hauran d'abonar 19 euros per vehicle mentre que els particulars que es vulguin sumar al registre -no és obligatori- en pagaran 9,5.

Pel que fa a la nova taxa per a les empreses que utilitzen l'espai públic per transportar energies, la mesura suposarà, segons els càlculs del consistori, uns ingressos de quatre milions d'euros. S'ha aprovat, també, flexibilitzar l'ús de les àrees de càrrega i descàrrega de mercaderies per als usuaris de la targeta professional, i actualitzar les tarifes per a l'ús privat de les fonts.

El ple ha donat la llum verda inicial a aquestes modificacions de les ordenances fiscals.