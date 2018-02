Barcelona vol protegir els inquilins durant les rehabilitacions

El govern d'Ada Colau ha iniciat els tràmits per canviar la normativa perquè les rehabilitacions d'edificis garanteixin els drets dels inquilins. Segons ha explicat la tinent d'alcalde, Janet Sanz, els inquilins hauran de ser reallotjats durant les obres i després hauran de retornar als seus habitatges.

La normativa ja reconeix aquests drets als inquilins, però l'Ajuntament introdueix mecanismes per assegurar que es compleixen, amb una declaració responsable del propietari amb informació dels inquilins i el compromís al seu reallotjament i retorn. També amb un informe preceptiu i vinculant sobre habitatge del qual dependrà la concessió de llicències.

La declaració responsable, que ja està en tràmit mitjançant un decret d'alcaldia, s'exigirà tant a llicències per a grans rehabilitacions com a comunicats, per a treballs de menys envergadura, ha detallat Sanz, que ha explicat que uns 5.000 projectes d'obres dels 40.000 que es realitzen anualment a la ciutat hauran de presentar-la.

L'informe vinculant sobre habitatge es requerirà per sol·licitar la llicència -com els informes de Bombers i de mobilitat, que ja s'han de lliurar actualment-, però no afectarà les obres que només requereixin un comunicat -afectarà entre 400 i 500 projectes a l'any-. Això requerirà modificar l'ordenança que regula les llicències i que s'haurà d'aprovar al ple.

Sanz ha destacat que, amb aquestes mesures, l'Ajuntament obtindrà informació dels inquilins des de la sol·licitud per realitzar les obres, podrà controlar-ne el desenvolupament i, en cas d'incompliment, podrà imposar sancions, que inclouen la paralització de les obres.

L'Ajuntament només ha detectat rehabilitacions especulatives que pretenen expulsar els veïns en el 0,06% del parc d'habitatge de la ciutat -38 casos-, però "creen certa alarma, amb pràctiques que no són acceptables en absolut", ha ressaltat el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner.

Sanz ha garantit que el seu objectiu és "protegir la ciutadania dels abusos del mercat de l'habitatge", i que la seva voluntat és esprémer al màxim les competències de l'Ajuntament, encara que són limitades.

La modificació de l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (Orpimo) introduirà també elements per facilitar la tramitació de petites instal·lacions solars.