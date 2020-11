Barcelona engega el pla per pacificar un de cada tres carrers de l'Eixample en deu anys

Barcelona abandona a idea de crear superilles aïllades aquí i allà, al Poblenou o a Horta , i engega la transformació de tota la trama de l'Eixample seguint l'esquema dels eixos pacificats: un de cada tres carrers. La idea és estendre el dibuix aplicat al barri de Sant Antoni, convertint alguns carrers en vies amb més vegetació, espais de joc i circulació limitada que, quan es creuen amb un altre eix verd, generen una mena de plaça: un espai de mida similar a les places del barri de Gràcia (d'uns 2.000 metres quadrats). El projecte, anhelat des de fa temps pel govern d'Ada Colau, ara ja té calendari i pressupost, com a mínim, per a les primeres vuit transformacions: quatre eixos i quatre places que es crearan durant aquest mandat".

Hem de preparar la ciutat per afrontar grans reptes com la reducció de trànsit i contaminació per fer front a l'emergència climàtica", ha defensat Colau en roda de premsa, que ha defensat fer canvis a la ciutat perquè estigui "a l'alçada" del segle XXI i fer-ho amb el "model d'èxit" de la superilla de Sant Antoni - i ja no el del Poblenou amb bucles que expulsaven el trànsit. Ara es busca estendre el model a tota la ciutat, que "Barcelona sigui una gran superilla", segons l'alcaldessa: "Guanyar carrers i places per a la vida de barri. Una ciutat saludable".

El conjunt de la quadrícula, amb 21 eixos i 21 places, es preveu que estigui implementada el 2030. És un projecte plantejat per a diferents mandats i que el govern municipal entén com l'única via possible per pal·liar el dèficit de verd a a ciutat, on no hi ha espais per construir nous parcs. "Transformarem els carrers", defensa l'arquitecte en cap de la ciutat, Xavier Matilla en la línia de desasfaltar. Aquest pla de renovació de la trama Cerdà serviria, calculen, per sumar 33 quilòmetres de via pacificada, prop de quatre hectàrees d'espai a les cruïlles i 6,6 noves hectàrees de verd urbà. I és clau, segons la tinent d'alcalde d'Urbanimse, Janet Sanz, per millorar l'espai públic de la ciutat i acabar amb l'hegemonia del cotxe en un moment en què molta gent es planteja abandonar la ciutat. Però remarca que el canvi també ha d'incloure projectes com l'enllaç del tramvia o les millores a Rodalies.

Abans de començar les obres de les primeres pacificacions s'obrirà un concurs per dissenyar com han de ser els carrers i les places de la trama Cerdà de segle XXI, tal com va avançar Sanz a l'ARA, i disposar, així, d'un dibuix que unifiqui els nous espais per a vianants: hi haurà més marge per a les diferències a les cruïlles que en els nous eixos. I per on es començarà? Doncs pels carrers que ja han fet la prova amb mesures d'urbanisme tàctic, que ara es consolidaran.

El tram de Consell de Cent entre el parc Joan Miró el passeig de Sant Joan, el de Girona entre Gran Via i la Diagonal, el de Rocafort entre la Gran Via i l'avinguda de Roma i el de Borrell per sobre de la Gran Via, on s'estendrà el dibuix de Sant Antoni, seran els primers carrers a transformar-se. Els tres primers deixaran enrere, d'aquesta manera, la pintura de colors a terra i els blocs de formigó que hauran servit com a prova del que vindrà.

A partir d'aquí, es crearan, també, les quatre primeres cruïlles pacificades. Seran a les confluències de Consell de Cent amb Rocafort, amb Borrell, amb Enric Granados i amb Girona. El pressupost previst per a aquestes vuit primeres intervencions és 37,8 milions d'euros. El primer pas serà la convocatòria del doble concurs públic d'idees per establir el model de carrer i de cruïlla, que seleccionarà vuit equips i es resoldran el març del 2021. A l'abril començarà el procés participatiu i, a partir del maig, es redactaran els projectes per a cada espai per poder engegar obres durant el primer trimestre del 2022. L'equip que guanyi el concurs dels eixos farà el dibuix que s'aplicarà a totes les vies i el projecte de Consell de Cent i set equips més faran la resta de propostes. "Volem fins i tot millorar el dibuix de Sant Antoni", ha emfatitzat Colau.

651x366 Les primeres transformacions: quatre eixos i quatre cruïlles Les primeres transformacions: quatre eixos i quatre cruïlles

651x366 Simulació de com quedaran les noves cruïlles Simulació de com quedaran les noves cruïlles

El que es projecta és "un salt d'escala" respecte a la primera proposta de superilles, segons remarca el govern municipal, que defensa que es deixarà de parlar de propostes aïllades per teixir tota una trama d'eixos verds. L'objectiu fonamental de la mesura és reduir l'excés de trànsit de pas a l'Eixample per on creuen a diari uns 350.000 cotxes, més dels que passen per la ronda de Dalt i la ronda Litoral juntes (170.000 per a cadascuna). És, també, la zona de Barcelona que concentra un problema més greu de contaminació.

Amb la nova quadrícula s'aconsegueix, seguint un esquema similar al de la nova xarxa de bus, que tots els veïns tinguin una de les noves cruïlles pacificades a uns 200 metres de casa. I la idea del govern Colau es que l'esquema de les pacificacions s'apliqui també a zones com el 22@, de la mà de la modificació urbanística aprovada per fer-hi més habitatge i amb col·laboració privada, i també a les zones amb trama Cerdà que queden fora de les fronteres de l'Eixample, com el Camp d'en Grassot, a la part baixa de Gràcia, o el Baix Guinardó. Un consell assessor amb professionals independents i de diferents disciplines que farà el seguiment de tot el procés. "El projecte és realista i gradual", ha defensat la responsable d'Urbansime en la presentació d'aquest dimecres, on ha remarcat que les millores al centre de la ciutat repercutiran en el conjunt de la ciutat. Un dels reptes és complir amb el Pla de Mobilitat Urbana, quer fixa ja per al 2024 una reducció del 25% dels desplaçaments que es fan en cotxe.

El PSC, soci de govern dels comuns a Barcelona, també ha participat a la roda de premsa per deixar clar el seu suport al pla. Ho ha fet la tinent d'alcalde Laia Bonet, que ha defensat que totes les ciutats estant repensant-se i que Barcelona ho vol fer mirant "l'objecte principal, que ha de ser el vianant".