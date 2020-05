Les terrasses a la meitat i la neteja ja al 100%: aquests són els canvis a Barcelona en la fase 1

Barcelona entra aquest dilluns a la fase 1 de la desescalada després de les setmanes de confinament per la crisi sanitària del covid-19. Aquestes són les activitats i serveis que es recuperaran:

Trobades de fins a 10 persones

Es permetran les reunions de 10 persones com a màxim tant en la via pública com en terrasses i domicilis particulars. S'exigirà mantenir una distància de 2 metres i l'ús de mascareta.

Tornen les terrasses i els xiringuitos

Els bars i restaurants poden instal·lar el 50% de taules i cadires que tenien autoritzades per tal de garantir la distància. Aquesta mesura és provisional mentre, en paral·lel, els establiments que ho vulguin tramiten els projectes per ampliar la superfície de la terrassa presentant els seus projectes a l'Ajuntament de Barcelona.

Després de setmanes de dubtes, el xiringuitos de les platges podran obrir a la ciutat aquest estiu i a partir de demà si ho volen. L'acord signat la nit passada amb l'Ajuntament els permet guanyar espai per mantenir les 30 taules i 120 cadires com a màxim que ja tenien permeses. També els rebaixaran el 75% del cànon municipal.

Sense canvis als comerços

Els comerços segueixen funcionant amb les mateixes condicions que la fase 0 avançada els ha permès. Poden obrir els de menys de 400 metres quadrats i els més grans han de limitar la seva superfície per ajustar-se a aquest espai. Només es permet un 30% de l'aforament. Segons l'Ajuntament, el 82% dels establiments comercials de Barcelona ja han apujat la persiana i la resta "mostren voluntat de fer-ho els pròxims dies".

Més metro i bus en hora punta

TMB augmenta l'oferta de busos i trens amb reforços en hora punta i a les línies que van més plenes. L'ús de la mascareta es manté obligatori a l'interior del transport públic i es recomana evitar els desplaçaments en hora punta sempre que es pugui. Pel que fa a la bici i els desplaçaments a peu, es mantenen les adaptacions fetes en alguns carrers de la ciutat que han permès més espai per als vianants.

100% dels equips de neteja

L'increment d'ús de la via pública en la fase 1 també s'acompanyarà de més activitat de neteja. A partir de dilluns s'incorpora el 100% del personal disponible de les brigades municipals, aplicant mesures de seguretat per protegir la plantilla, com ara esglaonar entrades i sortides o desinfectar els centres de treball.

La recollida de mobles ja torna a estar en marxa des de dilluns passat i es mantenen els dies i horaris per a cada barri com abans de la suspensió de l'activitat per la pandèmia. Els punts verds també recuperen l'horari d'obertura a les tardes (fins ara només estaven oberts als matins). Els ciutadans hi han d'anar amb mascareta i l'aforament màxim és de cinc persones si es pot mantenir la distància.

Reobren els cementiris

Els cementiris de Barcelona tornen a obrir en el seu horari habitual. Fins ara només es garantia l'accés amb restriccions a qui havia de fer-hi un enterrament o incineració. Ara l'accés es generalitza, però s'estableixen aforaments màxims de 50 persones en el cas dels més petits –Sants, Horta i Sant Gervasi– i de 150 persones en el cas dels més grans –Poblenou, Montjuïc o Collserola, entre d'altres–. L'ús de mascareta és obligatori.

En els enterraments i les cerimònies de comiat es limita l'assistència a 15 familiars si són a l'aire lliure i a 10 en casos d'incineració a les instal·lacions de Montjuïc.

Progressiu retorn de l'atenció presencial

L'entrada a la fase 1 de dilluns també suposa la represa d'alguns serveis d'atenció presencial al ciutadà. S'obriran 20 centres de serveis socials. Progressivament també es recupera l'activitat a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), però només als usuaris amb cita prèvia, que s'ha de gestionar a través del 010. A l'oficina de Sant Miquel que ja funcionava la setmana passada s'hi sumen les dels districtes de Sants-Montjuïc, les Corts, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí.

També es reprèn l'activitat de les atencions presencials als serveis municipals de l’àrea de Feminismes i LGTBI, per poder atendre les dones que ho requereixin.