Barcelona sancionarà l'assetjament sexual i el sexe al carrer

Canvi de paradigma en la nova ordenança de civisme de l'Ajuntament de Barcelona que, per començar, es dirà "de convivència" perquè vol ser "més integradora, més inclusiva i menys estigmatitzadora", ha explicat el tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens. La nova ordenança s'ha d'aprovar abans de l'estiu i ha d'entrar en vigor la tardor de l'any que ve.

Ciutat integradora: jugar a pilota i lavabos públics

Un exemple d'aquesta voluntat de fer de la ciutat un espai més inclusiu és la creació d'una xarxa de 100 lavabos públics que s'instal·laran per tota la ciutat i que se sumaran als que ja hi ha a Ciutat Vella. "La sanció per orinar a l'espai públic té més legitimació si donem alternatives", ha dit Asens. Aquests lavabos s'instal·laran no només a zones turístiques o d'oci nocturn, sinó també en espais freqüentats per gent gran i per nens. S'importa el model de París on ja hi ha lavabos públics que s'autonetegen.

Altres mesures per fer la ciutat més integradora passen per permetre el joc de pilota a l'espai públic. L'ordenança del 2006 era molt restrictiva i tot i que a la pràctica només es posaven de mitjana 40 sancions a l'any, al consistori li preocupava la imatge de ciutat que aquesta prohibició projecta. La voluntat del govern de Colau no és només la de permetre l'ús de la pilota a l'espai públic sinó "celebrar" que els nens puguin jugar al carrer.

Menys estigmatitzadora: descriminalitzar col·lectius

També s'estendrà el programa de música al carrer a tota la ciutat. "Ho regulem i traiem la mirada criminalitzadora", ha afegit Asens. De fet, es canvien els termes de l'ordenança per descriminalitzar determinats col·lectius. És el cas dels sensesostre que dormen al carrer. La nova ordenança no sancionarà les persones en situació d'exclusió social i que dormen al carrer perquè no tenen alternativa habitacional. Tot i que a la pràctica la Guàrdia Urbana ja no sancionava persones sense llar, amb la modificació actual es dona cobertura jurídica a aquesta pràctica. "Dormir al carrer continuarà estant prohibit però en lloc de sancionar els sensesostre es comunicarà a Serveis Socials perquè ells facin el seguiment i decideixin quin tipus d'actuació fer", ha dit Asens. Els turistes o joves que dormen al carrer sí que seran sancionats.

També s'evita estigmatitzar els captaires i es penalitza l'acció d'assetjament o coacció al carrer tant si la fa una persona que surt beguda d'un bar com un captaire.

L'ús de les fonts per rentar-se deixa de ser objecte de l'ordenança de convivència ja que s'entén que qui en fa ús és perquè ha tingut una urgència o no disposa d'un espai privat per rentar-se. I a qui en faci ús per rentar-se amb productes químics, com ara banyar-se amb sabó a les dutxes de la platja, se'ls pot sancionar a través de l'ordenança de medi ambient. "Més que una molèstia per als veïns és una molèstia per al medi ambient", ha assegurat Jaume Asens.

Pel que fa a les infraccions per penjar pancartes, cartells o distribuir fulletons quan es tracti de manifestacions no regulades, continua estan prohibint però l'Ajuntament es reservarà la possibilitat de sancionar. La Guàrdia Urbana pot demanar que es retiri el cartell perquè està prohibit però no sancionarà. Com a última instància, es pot sancionar per desobediència si no fa cas a la demanda de retirar el cartell. El mateix amb les acampades temporals que s'improvisen després d'una manifestació.

Noves infraccions: sexe al carrer i assetjament sexual

L'ordenança manté algunes infraccions del 2006, en transforma d'altres i n'inclou de noves fruït de les noves preocupacions dels ciutadans. D'entre les noves destaca el tema del sexe al carrer, que a l'ordenança del 2006 només es prohibia en cas de sexe retribuït, és a dir, prostitució. Ara s'amplia a relacions sexuals no retribuïdes i es prohibeix el sexe al carrer quan sigui a prop de centres escolars o on hi hagi menors i en llocs de pública concurrència especialment perceptibles. És a dir, la parella que va practicar sexe al metro o els que ho van fer recentment a la Barceloneta ara podrien ser sancionats. També es prohibeixen les actituds d'assetjament a l'espai públic, com ara tocaments no desitjats, arraconaments i persecucions, i se sancionarà amb multes d'entre 1.500 i 2.000 euros.

El soroll és una altra de les preocupacions veïnals. La nova ordenança ho recull i s'hi afegeix un nou capítol a la vegada que s'incrementa l'import de les sancions. El soroll és un dels problemes de convivència de la ciutat i el missatge ara és que s'actuarà amb contundència. Queden prohibits els sorolls de l'espai públic en horari nocturn així com també el soroll produït dins de l'habitatge que pertorbi les activitats a l'exterior. Les infraccions, segons siguin lleus, greus o molt greus, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 i 2.000 euros.

S'hi introdueixen noves conductes, com ara les rutes de borratxera que estaran prohibies no només a Ciutat Vella si no a tota la ciutat. També es potencien les mesures que fan referència a la discriminació

Multes menys cares però més eficaces

La nova ordenança revisa a la baixa l'import de les sancions aplicables. De les poc més de 80.000 multes tramitades el 2015, només se'n van pagar més una mica més de 20.000. Durant deu anys d'aplicació de l'ordenança de civisme, el comerç ambulant ha sigut, amb diferència, el principal motiu de denúncia (50% de les denúncies), seguit pel consum de begudes alcohòliques (24%) i les necessitats fisiològiques (7%). Les denúncies per penjar pancartes, cartells o distribuir fulletons així com per contaminació acústica, també han sigut motiu de multes freqüents (5%) mentre que la resta de capítols en conjunt ha suposat una mitjana d'un 9% de les denúncies.

Només s'augmenta l'import de les multes per soroll i per consum d'alcohol al carrer, la resta es rebaixen per facilitar que els infractors les paguin.

El marge d'actuació de l'Ajuntament està limitat, però, per la llei o rgànica de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa', que és una llei orgànica i, per tant, de rang superior. És el cas del consum de begudes alcohòliques al carrer, que està prohibit per la llei de seguretat ciutadana quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana; la nova ordenança l'únic que fa és recollir aquesta prohibició i augmentar l'import de les sancions de l'anterior ordenança que passen dels 50 euros a entre 100 i 500.

Pel que fa a la prostitució, el marc legal també és la llei de seguretat ciutadana i, de fet, la prostitució ni tan sols s'esmenta a la nova ordenança.