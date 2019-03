Barcelona tindrà 50.000 vehicles menys a partir del 2020 per frenar la contaminació

L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat el dia D contra la contaminació: l'1 de gener del 2020 entrarà en vigor l'anomenada Zona de Baixes Emissions permanent, que prohibirà de manera fixa l'entrada a Barcelona dels vehicles considerats més contaminants. La tarda d'aquest dijous, però, el consistori ha comparegut davant la premsa per donar més detalls sobre aquest pla de mesures aprofitant la celebració de la setena reunió de la Taula contra la contaminació de l'aire.

"Calculem que 50.000 vehicles [un 7% dels totals] deixaran de circular per la ciutat a partir del 2020, que suposarà reduir el 15% de la contaminació de l'aire que respirem a les zones de major trànsit", ha explicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'objectiu final se situa al 2024, quan s'espera deixar fora de circulació 125.000 vehicles més contaminants -un 20% dels totals- i, per tant, reduir la pol·lució existent a un 30%.

Un greu problema de salut

"La contaminació atmosfèrica és un dels principals reptes que té la nostra ciutat, igual que moltes altres. S'ha d'actuar ja, perquè és un gran risc que amenaça la nostra salut", ha afegit la mateixa Colau, que ha recordat que aquest aire contaminat provoca a la capital catalana més de 350 morts prematures a l'any i afecta especialment a la salut i el desenvolupament cognitiu de la població infantil.

I és que tot plegat té per objectiu donar compliment a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i, especialment, al compromís establert amb la Unió Europea per reduir els índexs de contaminació de la conurbació urbana que es troben per sobre del llindar establert per la normativa europea.

"Per aconseguir-ho necessitem implementar mesures valentes, que frenin la principal font de contaminació de la ciutat, que és el trànsit", ha recordat l'alcaldessa.

Una àrea permanent

Des de l'1 de desembre de 2017, aquesta Zona de Baixes Emissions ja existeix però no és permanent: és a dir, només s'hi han de realitzar mesures restrictives en els moments d'alts pics de contaminació. En tot aquest temps, encara no s'ha produït cap episodi d'aquesta magnitud. L'àrea té una superfície de 95 quilòmetres quadrats i inclou Barcelona i àmbits dels municipis circumdants a les rondes de Sant Adrià del Besos, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà.

A partir del 2020, i tal com ha detallat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, cap dels vehicles més contaminants podran accedir-hi en horari laboral de dilluns a divendres, de 7:00 a 20:00. Sí que ho podran fer durant les nits, els caps de setmana i els dies festius. "La restricció serà permanent per a tots, tot i que es proposaran excepcions i autoritzacions puntuals", ha avançat Sanz, que ha concretat que quedaran exempts de les limitacions els vehicles de persones de mobilitat reduïda o els serveis bàsics, com bombers, policia o serveis funeraris.

La tinent d'alcaldia també ha explicat que encara hi ha alguns àmbits que es portaran a debat en el procés participatiu que, des d'aquest dijous, es posa en marxa entre les administracions implicades (Ajuntament, Generalitat i Àrea Metropolitana de Barcelona). Alguns d'aquests punts de debat destacats són quants dies a l'any es permetrà la circulació dels vehicles sense etiqueta per usos puntuals, o si els divendres tarda han de formar part d'aquests períodes de restricció.

"Ens estem fixant en com ho estan gestionant altres ciutats europees, com Brussel·les, Berlín o Londres, que ja ho han implementat", ha assegurat Sanz.

A quins vehicles afecta i com es controlarà? Les restriccions de circulació s’apliquen progressivament als vehicles més contaminants prenent com a base la classificació del parc de vehicles de la DGT: aquells que no tenen cap tipus d'etiqueta, que són els més contaminants, i seguint un ordre de més contaminant a menys contaminant -groga, verda, eco i zero emissions, respectivament-. El sistema de control d'aquesta mesura estarà format per un sistema tecnològic compost d'un conjunt de càmeres amb un sistema de reconeixement automàtic de matrícules. Inicialment hi haurà 78 càmeres a Barcelona, que s'afegeixen a les 60 càmeres dels altres municipis de la ZBE i que es podria ampliar en funció de les necessitats fins a les 160. Aquestes càmeres estaran ubicades en punts interiors del ZBE incloses les sortides de les rondes.

En aquest moment, el 20% dels vehicles no disposen del distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit a la base de dades de la DGT. Segons un estudi de l'Ajuntament del total del trànsit motoritzat a la ZBE, el 57% dels vehicles són turismes, el 13% furgonetes, l'11,5% motos i un 10% taxis. El 55 dels vehicles no estan censats a la ciutat i el 64% es propulsen amb dièsel.