Barcelona vol expulsar les motos de la vorera: multes i menys lloc

Les voreres són per als vianants. Aquesta és la màxima en què es basa l'Ajuntament de Barcelona per perseguir les motos mal aparcades sobre la vorera i per marcar-se l'objectiu de baixar a la calçada les places dibuixades a la zona de vianants –unes 5.000–. El consistori, que ja ha aprovat un encariment de l'àrea blava i verda per als cotxes amb l'objectiu d'encaminar els conductors cap al subsòl, vol fer el mateix amb els motoristes per aconseguir que optin per deixar els vehicles als pàrquings o a les places habilitades. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, no ha tancat la porta que aquestes places puguin ser de pagament de cara al futur, com ja ho és l'aparcament de cotxes (zona blava o verda) a la major part dels carrers. Alarcón no ho ha descartat de cara a les ordenances fiscals de l'any que ve. De moment, el que ha anunciat avui el govern municipal és un nou impuls a la campanya Ciutat de vianants, que reforça els controls de la Guàrdia Urbana per evitar les motos mal aparcades, que s'exposen a multes de fins a 100 euros.

El consistori ha escollit deu punts de la ciutat on ha detectat problemes recurrents amb les motos –des de la plaça Francesc Cambó, a Ciutat Vella, fins a la de Joan Peiró, a Sants– i s'hi intensificarà la pressió. Primer, amb informadors que animaran els motoristes a portar els vehicles al pàrquing i, passades dues setmanes, ja serà la Guàrdia Urbana qui adverteixi i qui, després, començarà a multar i a retirar vehicles. Agents de l'empresa Barcelona de Serveis Municipals, que ja controlen els parquímetres, se sumaran als controls. Cada dos mesos, els punts de vigilància canviaran i, durant el 2020, es treballarà en uns 50 llocs. Des que va començar la campanya de controls a les motos, el 2017, l'Ajuntament estima que s'han reduït en un 44% els vehicles infractors i remarca que la majoria de pàrquings de la ciutat, de mitjana, estan per sota del 50% d'ocupació.

Més pressió a Gràcia

La campanya tindrà una aplicació especial al barri de Gràcia, on s'han detectat més de 2.000 motos mal estacionades. Per això, avui el pla s'ha presentat als carrers de la Vila i el regidor del districte, Eloi Badia, ha acompanyat la regidora de Mobilitat. S'actuarà, seguint el protocol d'avisos i sancions previst. S'ha dividit tota la zona de la Vila en set àmbits i es començarà a intervenir en el que queda comprès entre la Travessera de Gràcia, Gran de Gràcia, Diagonal i la Via Augusta. En aquest espai s'han arribat a detectar 150 motos mal aparcades i és una zona amb moltes escoles.

A Barcelona hi ha avui unes 72.000 places d'aparcament de motos senyalitzades, entre voreres –unes 5.000 que són les que ara es volen baixar– i calçada, i el govern municipal estima que, en total, n'hi ha unes 178.000 que compleixen el règim de distàncies i, per tant, són legals, mentre que el parc de motos de la ciutat se situa en uns 262.000 vehicles. "L'objectiu a llarg termini és tenir 0 motos a les voreres, caminem cap aquí", ha apuntat Alarcón, i el regidor de Gràcia ha defensat que l'espai on estacionar les motos ja hi és però que cal fer front als "mals hàbits". L'ordenança de vehicles i vianants preveu que les motos puguin pujar a la vorera quan no hi hagi alternativa en calçada, no hi hagi senyalització de prohibit i la vorera faci entre 3 i 6 metres –es pot aparcar en paral·lel a la vorera a un límit aparcant en semibateria i deixant tres metres de pas.

Espai per al patinet compartit

De moment, no es preveuen canvis en aquesta ordenança més enllà dels que puguin sorgir quan, a l'abril, comenci el debat sobre la regulació del patinet d'ús compartit, que el consistori reconeix que no té espai suficient per estacionar. "Haurem d'estudiar on poden aparcar", ha defensat la regidora. La regulació dels patinets s'encararà un cop es tanqui la de les motos i bicis compartides.