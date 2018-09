Baselga dimiteix com a director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center

El doctor Josep Baselga ha dimitit com a director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York després que es conegués que no hi havia divulgat, com és preceptiu, pagaments milionaris de la indústria que podien posar en qüestió els seus articles d'investigació. Tal com van informar recentment el diari 'The New York Times' i la plataforma d'investigació ProPublica, Baselga no va divulgar milions de dòlars en pagaments de farmacèutiques en els últims anys. Va ometre, segons va denunciar aquesta investigació, aquests llaços financers en dotzenes d'articles d'investigació publicats en mitjans prestigiosos, com 'The New England Journal of Medicine' i 'The Lancet'.

En la seva carta de comiat, Baselga va demanar disculpes si la situació creada "ha causat incomoditat professional o personal" a qualsevol dels seus companys del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

"Em responsabilitzo per no fer les revelacions apropiades en revistes científiques i mèdiques i en reunions professionals. Ja vaig actualitzar les divulgacions en publicacions mèdiques i continuaré fent-ho fins que el registre estigui complet", va dir. Baselga va voler deixar clar que, si bé va poder "haver estat inconsistent en la divulgació, els articles no qüestionen la validesa de la investigació i els estudis que es van publicar".

"Estic compromès amb la transparència i la responsabilitat en tots els nostres tractes. Aquest és el meu objectiu i sé que necessito fer-ho millor. Sé que vostès comparteixen el meu compromís de desenvolupar nous tractaments i medicaments que ajudaran als nostres pacients que pateixen de càncer", va afegir Baselga dirigint als seus col·legues.

Baselga és una figura destacada en la lluita contra el càncer, era fins ara el director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center i ha tingut funcions assessores amb Roche i Bristol-Myers Squibb, entre d'altres corporacions. Ha participat, també, en empreses emergents que proven teràpies contra el càncer i ha tingut un paper clau en el desenvolupament de fàrmacs que van revolucionar els tractaments contra el càncer de mama.

Segons la investigació de 'The New York Times' i 'ProPublica', Baselga no va seguir les regles de divulgació financera establertes per l'Associació Nord-americana per a la Investigació del Càncer quan era el seu president. També va ometre els pagaments que va rebre de companyies relacionades amb la investigació del càncer en els seus articles publicats a la revista del grup, 'Cancer Discovery'. Al mateix temps era un dels dos editors cap de la revista.

Des de 2014, havia rebut més de 3 milions de dòlars de Roche en honoraris de consultoria i per la seva participació en una companyia. Baselga no va qüestionar en els seus dia les seves relacions amb almenys una dotzena d'aquestes companyies i va dir que els lapsus de revelació no van ser intencionats. Es va comprometre a corregir en 17 articles els seus informes de conflicte d'interessos, inclosos 'The New England Journal of Medicine', 'The Lancet' i la publicació que edita, 'Cancer Discovery'.